Kiderült, mikor érkeznek az új HÉV-szerelvények

Közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják ki az utasokat

- kezdi bejegyzését Hegyi Zsolt MÁV-vezér.

A vezető szerint a karbantartásokkal a csoport elérte, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható a legyen a megszokott menetrendi kínálat – a sűrű indulások, a férőhelyek magas száma és a menetrendszerűség. Ez azonban csak átmeneti megoldás, ugyanis a jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból.

Ezért fontos Hegyi szerint, hogy

a mai napon elindult 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzése.

Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben uniós források szolgálnak, ismertette. Ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása szigorúan szabályozott, az első 18 járműnek ezért meg kell érkeznie és munkába kell állnia legkésőbb 2029. december 31-ig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images