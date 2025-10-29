  • Megjelenítés
FONTOS Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén
Komoly béremelésről döntött a kormány
Gazdaság

Komoly béremelésről döntött a kormány

MTI
A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét - közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A miniszter a közzétett videóban kiemelte, folytatják a béremelést a közszférában. "Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését" - idézte fel.

Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

Emeljük a béreket a közszolgálatban

 - emelte ki a miniszter.

Címlapkép forrása: Portfolio

