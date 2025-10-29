Kritikus döntés előtt áll a világ egyik legnagyobb gazdasága

Csütörtökön érkezik a japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) következő kamatdöntése, amelyen a szakértők szerint várhatóan nem módosul irányadó ráta. Ez lesz az első döntés azóta, hogy múlt héten a monetáris lazítást pártoló Takaicsi Szanae került a kormányfői posztra. A Bloomberg felmérése szerint az 50 megkérdezett közgazdász 90 százaléka 0,5 százalékon maradó kamatra számít. Mivel a többség decemberre vagy januárra vár emelést, a piacok a közleményt és Ueda Kazuo jegybankelnök megjegyzéseit fogják figyelni a lépés időzítésére utaló jelekért.

Kiemelt figyelem övezi Ueda amerikai gazdaságról, a vámok hatásáról és az élelmiszer-inflációról szóló értékelését, mivel ezeket nevezte meg a következő emelés feltételeiként.

Bár a BoJ hivatalosan nem hivatkozik politikai szempontokra, a kamattartás illeszkedne ahhoz az óvatossághoz, amelyet Takaicsi a kormányzati ciklus elején elvárhatónak tart. A japán miniszterelnök megválasztása után gyorsan leapadt a piaci spekuláció egy októberi kamatemelésről, mivel a politikus nyíltan a laza fiskális és monetáris politikai irányt képviseli. A jegybank emellett szeretné elkerülni a piacok megrázását váratlan lépésekkel, miután a 2024. júliusi emelés heves bírálatokat váltott ki.

Az ülés egyik kulcspontja az lesz, nő-e az ellenszavazatok száma a kilencfős testületben. A múlt hónapban meglepetésre két döntéshozó, Tamura Naoki és Takata Hadzsime kamatemelést sürgetett. Az e heti szavazati arány jelzi majd, mennyire közel a következő emelés.

A múlt havi megoszlás és egy korábban inkább galambnak tartott tag keményebb hangvétele együtt azt eredményezte, hogy a hónap elején mintegy 70 százalékra ugrott az októberi emelés esélye az egynapos swapok árazásában. Ez később nagyjából 10 százalékra zuhant, elsősorban Takaicsi hatalomra kerülése és a BoJ részéről a közeli emelésre utaló jelzések hiánya miatt.

A BoJ a monetáris közleménnyel egy időben, várhatóan magyar idő szerint hajnalban teszi közzé negyedéves gazdasági előrejelzését.

A legtöbb közgazdász arra számít, hogy a bank felfelé módosítja a folyó pénzügyi évre vonatkozó növekedési prognózist, egyebekben pedig nagyrészt változatlanul hagyja a GDP- és inflációs pályát, illetve a kockázati egyensúly megítélését.

A kormány friss adatai szerint a megélhetési költségek növekedése immár három és fél éve eléri vagy meghaladja a BoJ 2 százalékos célját. Ennek ellenére a jegybank a januári utolsó emelés óta változatlanul hagyta a finanszírozási költségeket, hivatkozva az amerikai vámok hatásainak alapos vizsgálatára. A BoJ közgazdászai úgy látják, hogy az alapfolyamatokat tükröző inflációs pálya továbbra is a cél alatt marad.

A BoJ tisztviselői nem éreznek sürgető kényszert a kamatemelésre, noha az árstabilitás még nem állt helyre a gazdaságban – mondták a hónap elején a döntéshozók véleményével tisztában levő források.

Ugyanakkor szerintük már decemberben is összeállhatnak a feltételek egy lépéshez.

A jegybank lassú szigorítást jelző kommunikációja eddig gyengén tartotta a jent, amely jelenleg a kulcsfontosságú 150 jen/dolláros szint felett forog, szemben a mintegy 122,44-es tízéves átlaggal. Mivel a következő ülés hét hét múlva esedékes, egyes elemzők arra számítanak, hogy a jegybank ezen a héten "szigorú hangvételű" tartással próbálja megtámogatni az árfolyamot.

USDJPY árfolyam alakulása.

A Federal Reserve szerdán várhatóan idei második kamatcsökkentését hajtja végre, ami felfelé tolhatja a jen árfolyamát. A BoJ tisztviselői vizsgálni fogják, milyen hatással lesz mindez a globális pénzpiacokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images