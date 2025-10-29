Liszt Ferenc repülőtér: kiderült, mikor adhatják át a 3-as terminált

Folyamatos rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma - hangsúlyozta Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szerdán a TV2 Mokka című műsorában az idei nyári időszak tapasztalatairól a légi forgalomban. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a repülőtéren megépül a 3-as terminál, ez 2034-2035-ig meg is fog valósulni várhatóan.

Lóga Máté szólt arról is, hogy

szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között,

mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik repülőtér.

Az államtitkár elmondta, a repülőtéren megépül a 3-as terminál. A Budapest Airport visszavásárlásának egyik sarokköve volt, hogy a jövőbeli fejlesztéseket biztosítsa a magyar állam. A tranzakciós folyamat során megállapodás történt az üzemeltetővel arról, hogy a 3-as terminált létre kell hozni,

ez 2034-2035-ig meg is fog valósulni, de az utasok számára már akár 2031-ben megnyithatják a 3-as terminál adott részét.

