  • Megjelenítés
Meglepte a piacokat a Fed: nincs kőbe vésve a decemberi kamatcsökkentés
Gazdaság

Meglepte a piacokat a Fed: nincs kőbe vésve a decemberi kamatcsökkentés

Portfolio
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat a Fed. Ami viszont ennél is fontosabb az az, hogy véget ér a mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások. A sajtótájékoztató közben óriáasi meglepetést okozott az, hogy Jerome Powell többször is utalt rá, hogy nincs kőbe a decemberi kamatcsökkentés. Ez meglepte a piacokat és a dollár nagyot erősödött, a részvénypiacok estek rá.
Megosztás

Véget ért a sajtótájékoztató

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank és döntött a mennyiségi korlátozás leállításáról is.

Nagy meglepetésre viszont nincs eldöntve a decemberi döntés

és ebben szerepe van abban is, hogy a kormányzati leállás miatt nem jönnek az adatok.

Megosztás

Mennyire húzza most a fogyasztást a részvénypiac?

Powell szerint van ilyen kapcsolat a vagyonhatáson keresztül. De ez a hatás nem nagy, mert aki többet tud félretenni, annak a fogyasztási hajlandósága kisebb, mint aki kevesebbet tud félretenni.

Powell itt léynegében annyit akart mondani, hogy a fogyasztás ellenálló lenne a részvénypiaci esésnek, mivel akinek megtakarítása van a részvénypiacon az az esés ellenére is ki tudná simítani azt.

Megosztás

A bankrendszer stabilitásáról kérdezik Powellt

Powell elismeri, hogy a piac egy részében emelkedik a nemteljesítő hitelek aránya. Azonban a jegybank megítélése szerint ez nem rendszerszintű probléma. De a jegybank nagyon szorosan követi az eseményeket.

Megosztás

Mit jelentene, ha hirtelen visszaesne az AI-beruházás?

Powell szerint a mostani helyzet nem olyan, mint a kétezres években. A vállalatok profitábilisak és fenntartható üzleti modelljük van.

Az AI beruházások valóban sokat adnak most a növekedéshez, viszont a fogyasztók továbbra is kültenek. Az igaz, hogy ezek a magasabb jövedelmő fogyasztók, de a lényegen nem változtat. A fogyasztás sokkal nagyobb, mint a beruházások és jobban is számít.

Megosztás

Részvénypiacok túlértékeltségéről kérdezik

Nem így nézi ezeket a jegybank. A jegybank a teljes pénzügyi rendszert nézi és az érdekli, hogy milyen a sokkellenálló képessége.

Powell megítélése szerint nincs túlzott tőkeáttétel a pénzügyi rendszerben.

Megosztás

Ezért lassítana a kormányzótanács egy része

Összesen 50 bázispontot csökkentett az elmúlt két ülésen. Egyes tanácstagok szerint itt lehet az ideje megnézni, hogy ez mire elég, főleg annak fényében, hogy a növekedés erős maradt.

Powell elmondja, hogy a tanácsban mindenki ugyanazt akarja. Minél hatékonyabban elérni a jegybanki célt. A különbség abban van, hogy hogyan akarnak az egyes tagok eljutni oda és szerintük, mi a helyes döntés.

Megosztás

Hogyan befolyásolja a kormányzati leállás a decemberi ülést?

Powell egy hasonlottal élt. Az autóval, ha ködbe érünk, lelassítunk. De azt is hozzátette, hogy addig még van idő és jöhetnek is újra az adatok. Ebben még nincsenek elköteleződve.

Megosztás

Az AI-beruházásokról kérdezik Powell-t

Ugyan óriáasi a beruházás az adatközpontokba, viszont ezek a beruházások nem kamatérzékenyek Powell szerint.

Megosztás

Az inflációról érkezik kérdés

A lakhatás inflációja csökken, viszont több szolgáltatószektori tétel oldalaz az utóbbi hónapokban, de összességében nincs messze a jegybanki inflációs céljától.

A termékinfláció viszont tovább emelkedhet, de ez csak egyszeri hatás a vámok miatt. Idén a jegybank mindent megtett, hogy ez csak egyszeri hatás maradjon.

Megosztás

Részletek a QT-ről

A jegybanki mérleg később bővülhet. Ez nem likviditásbővülés, hanem azért szükséges, hogy a jegybank mérlege lépést tartson a banki tartalékok bővülésével.

Megosztás

Ha erősödik a munkaerőpiac, akkor lesz kamatcsökkentés?

Ha erősödik a munkaerőpiac, akkor annak lehet hatása a decemberi ülésre. Odáig még sok adat érkezik, így a kormányzati leállás ellenére jobb képük lesz. Addigra a Bézs-könyv is elérhető lesz.

Megosztás

Ezért volt szükség a QT befejezésére

Az utóbbi időben már látszottak a pénzpiaci feszültségek és a kereskedelmi banki tartalélkok is az optimális szint felé közeledtek.

Megosztás

A decemberi kamatdöntésről kérdezik

Powell megismétli, hogy még nincs eldöntve mi lesz a decemberi ülésen. A tanácson belül vannak nézetkülönbségek a kamatpálya további irányát illetően.

Megosztás

Powell szerint nincs kőbe vésve a decemberi ülés

Nagy vita volt arról, hogyan kellene folytatni a kamatpályát decemberben. A jegybank szerint semmi sincsen kőbe vésve.

Megosztás

Ez a kamatdöntés indoklása

Rövid távon az inflációs kockázatok felfelé, a munkaerőpiaci kockázatok lefelé mutatnak. Itt már nincs kockázatmentes lépés a jegybank számára. A jegybank megítélése szerint a helyes döntés az volt, hogy egy lépéssel közelebb kerültek a semleges kamatszinthet.

Megosztás

Powell a gazdasági és inflációs kilátásokról beszél

Az elérhető adatok alapján a kilátások nem változtak érdemben szeptemberhez képest. A munkaerőpiaci kilátások valamelyest romlottak, az inflációs várakozások stabilak.

A gazdaság egyensúlyi ütemben bővül. A kormányzati leállás előtti adatok azt mutatják, hogy a gazdaság talán a vártnál is gyorsabban nőhet. A lakáspiac azonban továbbra is be van fagyva.

A munkaerőpiacon a foglalkoztatottság bővülése drasztikusan lecsökkent. Ennek elsősorban kinálati oka van, de a keresletben is már érezhető lassulás. Jelenleg a munkaerő-felvétel és kirúgások száma is nagyon alacsony.

Az utóbbi időben a munkaerőpiaccal kapcsolatos kockázatok emelkedtek. Az infláció stabil, de egyelőre a jegybank célja felett van (2.8% PCE).

A termékinfláció valamelyest emelkedett, viszont a szolgáltatószektori infláció lassul.

Megosztás

Ez a nagy hír: véget ér a mennyiségi korlátozás

December elsejével a Fed abbahagyja a mérlegének a leépítését.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Fed többé nem csökkenti aktívan a mérlegfőösszegét, vagyis nem szivattyúzza ki a likviditást a pénzügyi rendszerből az eddigi ütemben. A QT befejezésekor a jegybank a lejáró államkötvényekből és jelzálog-fedezetű értékpapírokból származó tőkét teljes egészében újra befekteti, ezzel stabilizálva a mérlege méretét és a bankrendszerben lévő tartalékok szintjét. Erre a lépésre gyakran a pénzpiaci feszültségek megelőzése vagy a lassuló gazdaságra adott válaszként kerül sor, és jellemzően enyhíti a kötvényhozamokra nehezedő nyomást, miközben támogatja a kockázatosabb eszközöket, például a részvényeket.

A mostani helyzetben azért döntött így a jegybank, mert a kereskedelmi banki tartalékok GDP-arányos szintje elérte a Fed által kívánatosnak tartott 10,9-11% körüli szintet (10,9% jelenleg)

Megosztás

A várt 25 bázispontos kamatcsökkentés

Az elemzői várakozásokkal megegyezően 4,25%-ról 4%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. Fontos, hogy az előző üléshez hasonlóan Stephen I. Miran ismét 50 bázispontos kamatcsökkentést szorgalmazott volna.

Megosztás

Hamarosan érkezik az amerikai kamatöntés

Este 7 órakor megtudjuk, hogy vajon kamatot csökkentett-e az amerikai jegybank. A várakozások szerint 25 bázispontos csökkenés lesz a döntés és terítékre kerülhet a mennyiségi korlátozási (QT) program kivezetése is. 19.30-kor pedig a sajtótájékoztató kezdődik, ahol megtudjuk, hogy a jegybank hogyan látja a gazdaság jövőbeli kilátásait.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés a héten. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. A piac már nem is egy, hanem három vágást áraz. De a háttérben egy sokkal érdekesebb játszma is zajlik: az amerikai pénzpiacokon már érezhetővé váltak a pénzpiaci feszültségek első jelei, ami a jegybank mérlegszűkítésének eredménye. Ezzel rövidesen kezdeni kell valamit és nem lehetetlen, hogy erre ezen az ülésen kerül sor.

Tovább a cikkhez
Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
díj-önkormányzat-parkolás-közlekedés-kerület-polgármester-fizetős
Gazdaság
Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön a közterületi parkolásban
Pénzcentrum
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility