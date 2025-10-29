Meglepte a piacokat a Fed: nincs kőbe vésve a decemberi kamatcsökkentés

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank és döntött a mennyiségi korlátozás leállításáról is.

Nagy meglepetésre viszont nincs eldöntve a decemberi döntés

és ebben szerepe van abban is, hogy a kormányzati leállás miatt nem jönnek az adatok.