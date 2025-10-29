  • Megjelenítés
Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön a közterületi parkolásban
Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön a közterületi parkolásban

Megszűnhet a közterületi parkolások során vásárolt elektronikus jegyek esetén korábban érvényesített kényelmi díj felszámításának lehetősége valamennyi online felületen, így sem a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.), sem annak viszonteladói nem terhelhetik ilyen költséggel az ügyfeleket - derült ki egy friss Facebook-posztból.

Az autópálya-matricák kényelmi díját már szeptemberben eltöröltük, most újabb területre terjesztjük ki ezt az intézkedést. A szolgáltatókkal már egyeztetünk

- jelent meg Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Az ígéret szerint ezúttal a közterületi parkolások esetén törlik el a kényelmi díjat, az erre szolgáló törvénymódosítás már társadalmi egyeztetésen van.

Megszűnik egy díj az autópályamatricáknál, több ezer forint maradhat az autósok zsebében

