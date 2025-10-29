Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

2025 júniusával bezárólag az Európai Központi Bank jelentős, nyolc vágásból álló kamatcsökkentési ciklust hajtott végre, 2 százalékra mérsékelve az eurózóna irányadó rátáját. Úgy tűnik, hogy a ciklus nyáron véget is ért, azóta ugyanis két egymást követő kamatdöntő ülésen sem változott a kamatszint. Közben azonban a világ fejlett gazdaságaiban felpörögtek az események, így érdekes lesz látni, hogy az EKB hogyan reagál a fejleményekre.
Az euróövezettel ellentétben az Egyesült Államokban idáig fennmaradt az infláció nyomás és a magas kamatszint, melynek idei csökkentése csak szeptemberben indult meg. Bár a kormányzati leállás miatt most lényegében hivatalos adatok nélkül kell a Fednek döntést hoznia, a szakértők szerint a kamatvágás szinte borítékolható. A mindig fontos amerikai monetáris politika mellett az EKB-nak most Japánra is figyelnie kell, az ázsiai országban ugyanis már hónapok óta belengetett kamatemelés jöhet alig pár órával az euróövezeti jegybank döntése előtt.
Mindez azt jelenti, hogy a világ vezető jegybankjai merőben különböző helyzetben vannak, ami kifejezetten érdekessé teszi a csütörtöki döntést.
