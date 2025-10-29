Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

Mozgalmas időszakban, október 30-án érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése: az amerikai Fed a mai nap folyamán határoz várhatóan kamatcsökkentésről, míg Japánban mindig nagy horderejűnek számító kamatemelés jöhet csütörtökön. Eközben kijönnek a harmadik negyedéves európai GDP-adatok is, amelyből a korábbinál sokkal jobb képet kaphatunk az gazdaság ellenállóságáról és a kereskedelmi háború hatásairól. Az EKB-nek tehát sok friss adatra és eseményre kell reagálnia, miközben monetáris politikai szempontjából biztos válaszok helyett csak kérdőjelek látszanak.

2025 júniusával bezárólag az Európai Központi Bank jelentős, nyolc vágásból álló kamatcsökkentési ciklust hajtott végre, 2 százalékra mérsékelve az eurózóna irányadó rátáját. Úgy tűnik, hogy a ciklus nyáron véget is ért, azóta ugyanis két egymást követő kamatdöntő ülésen sem változott a kamatszint. Közben azonban a világ fejlett gazdaságaiban felpörögtek az események, így érdekes lesz látni, hogy az EKB hogyan reagál a fejleményekre.

Az euróövezettel ellentétben az Egyesült Államokban idáig fennmaradt az infláció nyomás és a magas kamatszint, melynek idei csökkentése csak szeptemberben indult meg. Bár a kormányzati leállás miatt most lényegében hivatalos adatok nélkül kell a Fednek döntést hoznia, a szakértők szerint a kamatvágás szinte borítékolható. A mindig fontos amerikai monetáris politika mellett az EKB-nak most Japánra is figyelnie kell, az ázsiai országban ugyanis már hónapok óta belengetett kamatemelés jöhet alig pár órával az euróövezeti jegybank döntése előtt.

Mindez azt jelenti, hogy a világ vezető jegybankjai merőben különböző helyzetben vannak, ami kifejezetten érdekessé teszi a csütörtöki döntést.