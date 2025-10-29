Továbbra is erős a spanyol gazdaság

A spanyol gazdaság 0,6%-kal bővült a harmadik negyedévben negyedéves alapon, ami enyhe lassulás az előző negyedévi 0,8%-hoz képest, és megfelel az elemzői várakozásoknak.

Az INE (Nemzeti Statisztikai Intézet) előzetes becslése szerint a növekedési ütem kissé mérséklődött az előző három hónap 0,8%-ához képest, és összhangban volt az elemzői várakozásokkal.

Spanyolország továbbra is felülteljesíti az eurózóna többi tagját.

Ezt a járvány utáni turizmus erőteljes visszapattanása, a bevándorlás által támogatott feszes munkaerőpiac, az uniós források és az alacsonyabb energiaárak támasztják alá.

A harmadik negyedéves bővülést döntően a belső kereslet hajtotta. A háztartások fogyasztásának és a beruházásoknak az élénkülése ellensúlyozta a geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságok hatását. "Ez a harmadik negyedéves adat megerősíti a fő hazai és nemzetközi intézmények 2025-ös előrejelzéseinek közelmúltbeli felfelé módosításait, amikor Spanyolország ismét az élre áll a nagy fejlett gazdaságok között" – közölte a kormány.

Ez volt sorban a kilencedik negyedév, amikor a GDP legalább 0,6%-kal nőtt az előző három hónaphoz képest. Éves összevetésben a harmadik negyedéves kibocsátás 2,8%-kal bővült, ami elmarad a Reuters által megkérdezett elemzők 3,0%-os várakozásától. Az INE emellett a második negyedéves éves növekedési rátát 3,1%-ról 3,0%-ra módosította.

Forrás: Reuters

