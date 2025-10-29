  • Megjelenítés
Választás 2026: több százezer magyar kap fontos levelet
Gazdaság

MTI
Levélben értesít minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Választási Iroda (NVI). A több mint 904 ezer ember értesítését a héten kezdték meg.

A Nemzeti Választási Iroda a héten megkezdte

annak a több mint 904 ezer választópolgárnak a levélben történő tájékoztatását, akiknek nincs magyarországi lakcímük, és így levélszavazással vehetnek részt a választáson.

Az értesítések a szavazás menetéről és a szükséges tudnivalókról szólnak.

Az NVI közleményében azt írta, jogszabályi felhatalmazás alapján keresi meg a címzetteket, akik - sikeres regisztrációt követően - levélben szavazhatnak az országgyűlési választásokon az országos pártlistákra.

A több mint 441 ezer regisztrált választópolgárnak az NVI a levélben javasolja, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek.

Az NVI ezzel párhuzamosan szintén levélben fordul ahhoz a mintegy 465 ezer emberhez, aki még nem regisztrált, nekik a regisztráció módjáról és a levélszavazás menetéről küldenek részletes tájékoztatást. Az iroda az értesítők közül 187 ezer darabot e-mailben küld el.

Az NVI közleménye emlékeztet arra, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok abban az esetben vehetnek részt a soron következő országgyűlési választásokon, ha a szavazást megelőző 25. napig az NVI-től kérik felvételüket a központi névjegyzékbe. A sikeres regisztráció tíz évig érvényes, és abban az esetben, ha a választópolgár leadja levélszavazatát, adatmódosítással él vagy kéri regisztrációja meghosszabbítását, úgy újabb tíz évig marad érvényes a regisztráció. Bár a regisztrációt a 17. életévet betöltött magyar állampolgárok is kérhetik, a szavazáson kizárólag a nagykorú választópolgárok vehetnek részt.

A levélszavazásra regisztráltak száma naponta frissülő, közérdekű adat, amely a valasztas.hu oldalon követhető nyomon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

