Valósággal felrobbant az alumínium ára

Az alumínium határidős jegyzése a londoni fémtőzsdén (LME) tonnánként 2900 dollár fölé emelkedett ma,
ami három és fél éves csúcsot jelent.
A drágulás hátterében a rövid távon szűk kínálat és a hosszabb távú keresletnövekedéssel kapcsolatos optimizmus áll.
Kína, a világ legnagyobb termelője ismételten hangsúlyozta, hogy meg kívánja akadályozni a túlkapacitás kialakulását a fémiparban, mivel az ország kohói közötti erős verseny hozzájárult az elhúzódó termelői árdeflációhoz. Ez összhangban van a Peking által évi 45 millió tonnában meghatározott alumíniumkitermelési plafonnal, amelyet az előrejelzések szerint még idén átlépnének. A kínálatot tovább szűkítik a kulcsfontosságú finomítók problémái is: az izlandi Grundartangi kohóban az elektromos berendezések meghibásodása miatt le kellett állítani két elektrolizáló sor egyikét. Emellett az Alcoa bejelentette, hogy bezárja ausztráliai, kwinanai timföldfinomítóját az ottani bauxitérc minőségének romlása miatt.
Ezzel párhuzamosan az alumínium iránti keresletet erősen támogatják az olyan gyorsan bővülő ágazatok, mint az elektromobilitás és az energiaipari átállás, ami stabil vásárlói érdeklődést tart fenn. A rövid távú piaci hangulat javulását tovább erősítette, hogy
az Egyesült Államok és Kína közeledni látszik egy új kereskedelmi megállapodáshoz.
