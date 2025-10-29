  • Megjelenítés
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
Világszerte leállt a Microsoft több szolgáltatása
Világszerte leállt a Microsoft több szolgáltatása

Szerdán kiterjedt szolgáltatáskiesést jeleztek a Microsoft Azure és a Microsoft 365 rendszereknél, több tízezer felhasználót érintve a Downdetector adatai szerint.

A Downdetector szerint az Azure több mint 16 600, a Microsoft 365 pedig csaknem 9 000 felhasználónál volt elérhetetlen. A jelentés a platform több forrásból gyűjtött státuszjelentései és felhasználói bejelentései alapján készül, vagyis a valós szám ennél nagyobb lehet.

Az Azure státuszoldala közölte, hogy vizsgálják az Azure Portal elérését érintő hibát. A probléma miatt egyes ügyfelek nem tudják megnyitni a felületet.

A Microsoft 365 státuszoldala szerint a felhasználók nem biztos, hogy hozzáférnek a Felügyeleti központhoz (admin center), és késések fordulhatnak elő más szolgáltatások elérésében is.

Az Outlookban további gondok adódhatnak a bővítményekkel és a hálózati kapcsolódással.

A Microsoft azt közölte, hogy elemzi az Azure-t és a kapcsolódó szolgáltatásokat érintő bejelentéseket. A vizsgálat kiterjed a Microsoft 365 Felügyeleti központra és más érintett szolgáltatásokra is.

A múlt héten az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásánál is kimaradás történt, amely világszerte zavart okozott több ezer webhelyen, köztük olyan népszerű alkalmazásoknál, mint a Snapchat és a Reddit.

