Világszerte leállt a Microsoft több szolgáltatása

A Downdetector szerint az Azure több mint 16 600, a Microsoft 365 pedig csaknem 9 000 felhasználónál volt elérhetetlen. A jelentés a platform több forrásból gyűjtött státuszjelentései és felhasználói bejelentései alapján készül, vagyis a valós szám ennél nagyobb lehet.
Az Azure státuszoldala közölte, hogy vizsgálják az Azure Portal elérését érintő hibát. A probléma miatt egyes ügyfelek nem tudják megnyitni a felületet.
A Microsoft 365 státuszoldala szerint a felhasználók nem biztos, hogy hozzáférnek a Felügyeleti központhoz (admin center), és késések fordulhatnak elő más szolgáltatások elérésében is.
Az Outlookban további gondok adódhatnak a bővítményekkel és a hálózati kapcsolódással.
A Microsoft azt közölte, hogy elemzi az Azure-t és a kapcsolódó szolgáltatásokat érintő bejelentéseket. A vizsgálat kiterjed a Microsoft 365 Felügyeleti központra és más érintett szolgáltatásokra is.
A múlt héten az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásánál is kimaradás történt, amely világszerte zavart okozott több ezer webhelyen, köztük olyan népszerű alkalmazásoknál, mint a Snapchat és a Reddit.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Fényűző ajándékkal lepték meg Donald Trumpot: mostantól saját koronával vághat fel az amerikai elnök
Egy példátlan kitüntetés is járt mellé.
Drasztikus a helyzet az ukrán fronton: szinte már nem maradt bevethető harckocsija Kijevnek
Tehetetlenek a zászlóaljak.
Felülteljesítő volt ma a magyar tőzsde
Emelkedett az OTP és a Mol.
Csúcson az OTP - Tényleg most kell nagy pénzt tenni rá?
Mit mutatnak a számok?
Itt az új magyar szabályozás: áttörés jöhet a kriptopiacon
Készülhetnek a befektetők.
Hiába javult az orosz óriás helyzete, egy fontos tárgyalás zsákutcába jutott
Damoklész kardja továbbra is ott lebeg.
Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén
Százhalombattán jártunk.
Átengednék a rákkeltő anyagokat, de a tagállamok ellenállnak
Pont ellentétes javaslatról dönt a Tanács.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod