Dohányzási tilalom lépett életbe Balatonfüred több területén

Újabb közterületeken tiltják be a dohányzást a városban - derül ki a település honlapján közzétett tájékoztatásból. A képviselő-testület legutóbbi ülésén hozott döntése értelmében december 1-től sem hagyományos cigarettát, sem elektromos cigarettát nem lehet használni

a Gyógy téren és a Kiserdő teljes területén.

A tilalomra figyelmeztető táblákat a következő hetekben helyezik ki az érintett területeken. A szabályok betartását a közterület-felügyelők fogják ellenőrizni, a rendelkezést megszegőkre pedig akár 30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható.

Az önkormányzat közleménye szerint a rendelet elsődleges célja a nemdohányzók védelme, valamint a környezettudatos várospolitika erősítése. A testület azt is jelezte, hogy nyitott a korlátozás további kiterjesztésére, amennyiben lakossági vagy szakmai javaslatok érkeznek újabb közterületek bevonására.

A mostani szigorítás nem előzmény nélküli: szeptemberben már megtiltották a dohányzást és az alkoholfogyasztást a dohányboltok tízméteres körzetében. Az akkori döntést a boltok környékén időnként kialakuló "kocsmai hangulat" felszámolásával indokolták. Már akkor felmerült, hogy a város forgalmasabb és érzékenyebb pontjain is szükség lehet hasonló korlátozásokra, amit a jelenlegi döntés is megerősít.

