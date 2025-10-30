  • Megjelenítés
Döntött a japán jegybank: folytatódik az első női miniszterelnök kísérlete
Döntött a japán jegybank: folytatódik az első női miniszterelnök kísérlete

A japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) mai kamatdöntő ülésén változatlanul 0,5 százalékon hagyta az irányadó rátát - írta a Bloomberg. Ueda Kazuo, a testület elnöke a döntést követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az árfolyamatokat övező kockázatokat kiegyensúlyozottnak látja, a régóta belengetett kamatemelésre pedig bizonyos feltételek teljesülése esetén kész a jegybank, de nem akar sietni vele.

A Bank of Japan kétnapos kamatdöntő ülés végén, a várakozások többségével összhangban döntöttek a kamattartásról. A szavazatok megoszlása nem adott új jelzést a következő emelés időzítéséről. A döntés után a jen gyengült: Ueda Kazuo kormányzó sajtótájékoztatója alatt 153,52-ig emelkedett az árfolyam a dollárral szemben, ami február óta nem látott szint.

A kamatdöntés azt követően érkezett, hogy a laza monetáris politika híveként ismert Takaicsi Szanae lett a miniszterelnök. Ez rávilágít arra, hogy milyen kényesen próbál egyensúlyt tartani a BOJ: a gyengülő jen, valamint a belföldi-külföldi politikai nyomás ellenére is a saját ütemében kívánja időzíteni a következő lépést.

Ueda szerint nem nőtt annak kockázata, hogy a jegybank lemarad az infláció elleni küzdelemben, a fogyasztói árakra ható kockázatokat pedig nagyjából kiegyensúlyozottnak látja.

A piacok a korábbinál szigorúbb hangvételre számítottak, ám – akárcsak az előző ülésen – ezúttal is csak Tamura Naoki és Takata Hadzsime képviselt ellenvéleményt. Mindketten 0,75 százalékra emelték volna az irányadó rátát, ahogy múlt hónapban is. A változatlan szavazati dinamika arra utal, hogy akár már decemberben jöhet emelés, ugyanakkor a kilenctagú testület többsége nem kíván sietni, és hét héttel a következő ülés előtt nem akarja fűteni a várakozásokat.

A Fed néhány órával korábban az idei évben másodszor is kamatot csökkentett, de kétségesnek nevezte, hogy decemberben ismét lép-e. Mivel a BOJ legközelebb december 19-én dönt, és Jerome Powell szerint "messze nem biztos" a decemberi amerikai vágás, a japán–amerikai hozamkülönbözet tovább nyomást gyakorolhat a jenre.

Ez az importált infláción keresztül árnyomást okozhat és arra ösztönözheti a BOJ-t, hogy akkor szigorítson.

A friss negyedéves kilátásokban a jegybank a folyó pénzügyi évre 0,6 százalékról 0,7 százalékra emelte a növekedési előrejelzést, de ez még mindig elmarad a Bloomberg által megkérdezett magánközgazdászok 0,8 százalékos mediánjától. A testület szerint az árkockázatok összességében kiegyensúlyozottak, míg a gazdasági kockázatok a következő pénzügyi évre lefelé mutatnak. Megerősítették, hogy az alappályának megfelelő gazdasági és árdinamikák esetén készek emelni az irányadó rátát, ugyanakkor továbbra is bizonytalanságot látnak a kereskedelmi háború globális hatásai körül.

A BOJ fenntartotta azt a nézetét, hogy az alapfolyamatokat leíró maginfláció a hároméves előrejelzési horizont második felében eléri az árstabilitási célt.

Egy múlt heti Bloomberg-felmérés szerint szinte minden elemző januárig kamatemelést vár, és mintegy 50 százalék már decemberre árazza ezt a lépést.

A Bloomberg Economics értékelése szerint a BOJ még nem kész a szigorításra:

a jen gyengülése, a részvénypiaci rali és a kulcsfontosságú amerikai adatok bizonytalansága mellett egy mostani lépés növelné a kockázatot a jen carry trade-pozíciók újabb leépülésére.

Az elemzők szerint a friss kilátások azt tükrözik, hogy nőtt a meggyőződés: a gazdaság és az árak kellően erősek. Várakozásuk szerint a BOJ decemberben 0,75 százalékra emeli az alapkamatot.

Ezen várakozásokat fűtheti, hogy a belföldi inflációs környezet továbbra is feszes maradt. Japánban az infláció immár három és fél éve a jegybank 2 százalékos célja fölött vagy annak közelében tartózkodik. Takaicsi a megélhetési költségek enyhítését tette fő prioritássá, miután a drágulás miatti elégedetlenség hozzájárult ahhoz, hogy pártja az elmúlt két országos választáson nagy veszteségeket szenvedjen, a kormánykoalíció pedig mindkét házban többség nélkül kénytelen kormányozni.

A bérek alakulása szintén alátámasztja a további emelés szükségességét.

A legnagyobb szakszervezeti szövetség, a Rengó a hónap elején közölte: a most induló éves bértárgyalásokon a következő pénzügyi évre legalább 5 százalékos emelést céloz. Ez sorban a harmadik év lenne hasonló mértékű növeléssel a nagyvállalatoknál. A kisebb vállalatok mutatói viszont gyengébbek (a kilátások immár harmadik negyedéve enyhén pesszimisták), ami csökkentheti a béremelések ütemét is. Miközben a Rengó – a teljes munkaerő mintegy 10 százalékát lefedve – az elmúlt években kiemelkedő béremeléseket ért el a nagyoknál, a dolgozók többségének keresete a 2–3 százalékos fogyasztói inflációnál lassabban nőtt, ami a reálbérek csökkenéséhez vezetett.

A politika és a jegybank viszonyát illetően Takaicsi – aki a múlt héten foglalta el a kormányfői posztot – korábban úgy fogalmazott, hogy "butaság" lenne kamatot emelni, és a gyenge jennek a hátrányok mellett számos előnye is van.

A mostani kivárás sokak szerint azt üzeni, hogy a bank engedett a politikai nyomásnak. Ennek a látszatnak a kockázatával számolni kellene.

– mondta Takeda Acusi, az Itócsú Research Institute vezető közgazdásza. Ueda elődje, Kuroda Haruhiko az ülés előtt a Bloomberg TV-nek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a BOJ akár most, akár decemberben is léphet.

Szerinte a jen idővel 120–130 körüli sávba erősödhet a dollárral szemben, ahogy a kamatkülönbözet szűkül.

A jen ebben a hónapban a nagy devizák közül a legnagyobb mértékben gyengült a dollár ellenében, miközben Takaicsi – az ország első női miniszterelnökeként – sorra vette az akadályokat hivatalba lépése felé. A jen Takaicsi pártelnöki győzelme előtt 147 körül járt a dollárral szemben, majd október 10-én nyolc hónapos csúcsot ért el. Az árfolyam továbbra is bőven a 10 éves, 122,47-es átlag felett van.

Japán jen árfolyam
USDJPY árfolyam alakulása.

Az amerikai oldalon Donald Trump elnök időnként azzal vádolta Japánt, hogy exportelőnyért tudatosan gyengíti valutáját. Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy a Takaicsi-kormánynak teret kell adnia a BOJ-nak az infláció elleni küzdelemhez. A bejegyzés erősítette a piac várakozásait, hogy legkésőbb januárig kamatemelés következik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

