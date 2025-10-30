Drasztikus változás jön a közlekedési ellenőrzésekben Horvátországban

A rendőrség szerint a cél nem pusztán a bírságolás szigorítása, hanem a sofőrök magatartásának tartós megváltoztatása. 2025 eleje óta 228-an vesztették életüket közúti balesetekben, ami 24-gyel több, mint az előző év azonos időszakában. A hatóságok abban bíznak, hogy a folyamatos légi ellenőrzés mérsékli ezeket a számokat, különösen a legsúlyosabb kimenetelű esetekben.

Azt várjuk, hogy megteremti azt, amit mi a büntetés bizonyosságának nevezünk. Az emberek nem fogják tudni, hol vagyunk, és lehet, hogy nem is látják a rendőröket, de számítani fognak arra, hogy bármely szabályszegésért bírságot kapnak. Ez a tudat fontosabb magánál a bírságnál

– mondta a Jutarnji listnek Drago Bukovcsak, a zágrábi első közlekedési rendőrkapitányság vezetőhelyettese.

A drónokat eddig főként baleseti helyszíneken használták, például féknyomok rögzítésére és bizonyítékgyűjtésre. Új szerepükben a fix kameráknál jóval nagyobb területet képesek felügyelni, és azonosítani tudják a biztonsági öv nélkül közlekedőket, a mobiltelefont használókat vagy a piroson áthajtókat.

A bírságokat a járőregységek a helyszínen is kiszabhatják, de az értesítéseket később postán is kiküldhetik. A feldolgozást a zárai Rendőrségi Nyomtatási Központ végzi.

Hamarosan további drónok is szolgálatba állnak, velük együtt frissen kiképzett pilóták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio