  • Megjelenítés
Drasztikus változás jön a közlekedési ellenőrzésekben Horvátországban
Gazdaság

Drasztikus változás jön a közlekedési ellenőrzésekben Horvátországban

Portfolio
Szerdán tucatnyi, a horvát Belügyminisztériumhoz tartozó drón emelkedett a levegőbe az ország fő- és mellékútjai felett. A teljes rendőri állomány bevonásával végrehajtott, nagyszabású akció egy új korszak kezdetét jelzi, amelyben a fejlett dróntechnológia kulcsszerepet kap a közlekedési szabályszegések feltárásában - írta a Croatia Week

A rendőrség szerint a cél nem pusztán a bírságolás szigorítása, hanem a sofőrök magatartásának tartós megváltoztatása. 2025 eleje óta 228-an vesztették életüket közúti balesetekben, ami 24-gyel több, mint az előző év azonos időszakában. A hatóságok abban bíznak, hogy a folyamatos légi ellenőrzés mérsékli ezeket a számokat, különösen a legsúlyosabb kimenetelű esetekben.

Azt várjuk, hogy megteremti azt, amit mi a büntetés bizonyosságának nevezünk. Az emberek nem fogják tudni, hol vagyunk, és lehet, hogy nem is látják a rendőröket, de számítani fognak arra, hogy bármely szabályszegésért bírságot kapnak. Ez a tudat fontosabb magánál a bírságnál

– mondta a Jutarnji listnek Drago Bukovcsak, a zágrábi első közlekedési rendőrkapitányság vezetőhelyettese.

A drónokat eddig főként baleseti helyszíneken használták, például féknyomok rögzítésére és bizonyítékgyűjtésre. Új szerepükben a fix kameráknál jóval nagyobb területet képesek felügyelni, és azonosítani tudják a biztonsági öv nélkül közlekedőket, a mobiltelefont használókat vagy a piroson áthajtókat.

A bírságokat a járőregységek a helyszínen is kiszabhatják, de az értesítéseket később postán is kiküldhetik. A feldolgozást a zárai Rendőrségi Nyomtatási Központ végzi.

Hamarosan további drónok is szolgálatba állnak, velük együtt frissen kiképzett pilóták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zsiday viktor
Gazdaság
Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility