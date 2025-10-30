Egy új dinoszauruszfajt fedeztek fel a tudósok: ez lehetett a 700 kilós "törpe zsarnok"

A kréta időszak végén
egy fürge, kíméletlen ragadozó, a Nanotyrannus járta Észak-Amerika nyugati vidékeit.
A Tyrannosaurus kisebb, nagyjából tizedakkora tömegű megfelelőjére emlékeztetett, ugyanakkor több alapvető anatómiai eltérést mutatott.
A kutatók a Montanában 1942-ben, 2001-ben és 2006-ban előkerült, mintegy 67 millió éves Nanotyrannus-leleteket vizsgálták. A csontok éves növekedési gyűrűi és más jegyek alapján arra jutottak, hogy ezek kifejlett, nem pedig fiatal egyedek voltak.
Megállapításuk szerint a Nanotyrannus több foggal rendelkezett, a szeme előtt taraj húzódott, a koponya hátsó részének egyik csontjában légüreg volt, és megmaradt nála egy csökevényes harmadik ujj. Ezzel szemben a Tyrannosaurus két ujjat viselt az elülső végtagon.
Mindkettő a húsevő tyrannosaurusok leszármazási ágába tartozott, de nem ugyanazon nembe – hangsúlyozták a kutatók. A nem közeli rokon fajok csoportja, amelyek hasonló tulajdonságokat osztanak. Például az oroszlán, a tigris, a leopárd és a jaguár ugyanabba, a Panthera nembe tartozik, ám mindegyik külön faj.
A Tyrannosaurus név jelentése "zsarnokgyík", a fajnév, a "rex" pedig "királyt" jelent. A Nanotyrannus név jelentése "törpe zsarnok".
A T. rex hatalmas ragadozó volt, amely döbbenetes harapáserőre volt optimalizálva. A Nanotyrannus ezzel szemben karcsú, fürge üldöző ragadozó, amely köröket futhatott a zsarnok király körül
– mondta Lindsay Zanno, az Észak-Karolinai Állami Egyetem és az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum paleontológusa, a csütörtökön a Nature folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője. Zanno szerint az új elemzés lezárja a Nanotyrannus körüli vitát.
Biológiailag nem lehetséges arra a következtetésre jutni, hogy ez egy fiatal T. rex
– tette hozzá.
A méretkülönbség látványos volt. A Nanotyrannus testtömege a T. rexének körülbelül 10%-a: nagyjából 1 500 font (700 kg) a 15 000 fonttal (7 000 kg) szemben. A lineáris méretek is nagyjából feleződtek: megközelítőleg 18 láb (5,5 méter) a 40 láb (12,2 méter) helyett, illetve 7 láb (2 méter) a 13 lábbal összevetve.
"A Nanotyrannus és a T. rex rendkívül eltérő" – mondta James Napoli, a New York-i Stony Brook Egyetem paleontológusa és anatómusa, a tanulmány társszerzője. A Nanotyrannus a sebességre és a fürgeségre "épült": hosszú lábakkal, hosszú, pengeszerű fogakkal teli pofával és erős karmokkal, amelyekkel manipulálhatta zsákmányát. A Tyrannosaurus ezzel szemben erőre optimalizált, kolosszális ragadozó volt: tömzsi lábakkal, hatalmas fejjel, vastag, banán alakú fogakkal és erősen redukált mellső végtagokkal.
Gyanítom, hogy ez a két faj időnként összetűzésbe került, ahogyan az a ragadozóknál lenni szokott. De a Nanotyrannus hosszú lábai és kisebb mérete arra utal, hogy jellemzően kisebb, fürgébb zsákmányt vadászott, mint a Tyrannosaurus
– tette hozzá Napoli.
A kutatók arra is jutottak, hogy a Nanotyrannus példányai annyira különböztek egymástól, hogy két külön fajjá sorolhatók: Nanotyrannus lancensisre és az újonnan elnevezett Nanotyrannus lethaeusra. A Nanotyrannus-fosszíliák egyike a jól ismert "Dueling Dinosaurs" lelet része volt, amely egy Triceratopsszal vívott küzdelem közben pusztult el.
A Tyrannosaurus növekedésére vonatkozó következtetések egy részét arra a feltevésre alapozták, hogy a Nanotyrannus-leletek valójában fiatal T. rexek voltak. Ide tartoztak azok a tanulmányok is, amelyek azzal számoltak, hogy ez a csúcsragadozó rendkívüli ütemben nőtt.
Évtizedeken át a paleontológusok akaratlanul is a Nanotyrannus példányait használták a tinédzser T. rex modelleként, amikor a Föld leghíresebb dinoszauruszának biológiáját próbálták megérteni. Ezeket a kutatásokat újra kell vizsgálni
– mondta Zanno.
"Az a tény, hogy a Nanotyrannus és a Tyrannosaurus ugyanazt a tájat osztotta meg számos növényevő dinoszaurusszal, újabb bizonyíték arra, hogy a dinoszauruszok sokfélesége gazdag volt közvetlenül a 66 millió évvel ezelőtti aszteroida-becsapódást megelőzően. Ez a felfedezés azt mutatja, hogy a dinoszauruszok egészen addig fejlődtek, innováltak és sokasodtak, amíg uralmukat meg nem törte a katasztrófa. Ez illeszkedik a bizonyítékok növekvő halmazához, amely szerint a dinoszauruszok nem voltak hosszú évekig tartó hanyatlásban a kipusztulásukat megelőzően – szemben korábbi feltételezéseinkkel" – mondta Napoli.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
