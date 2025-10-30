  • Megjelenítés
Elhangzott a Kormányinfón: ez lesz a 14. havi nyugdíjjal
Gazdaság

Elhangzott a Kormányinfón: ez lesz a 14. havi nyugdíjjal

Portfolio
A kormány mindenképpen szeretné bevezetni a 14. havi nyugdíjat, jelenleg vizsgálja azt, hogy hogyan lehetne beilleszteni a költségvetésbe ezt a tételt – mondta el az október 30-i Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A teljes 14. havi juttatás a Portfolio számításai szerint mintegy 600 milliárd forintba kerülne évente, és 7,7%-kal növelné a jogosultak éves juttatását, azonban a kormány eddigi kommunikációja alapján várhatóan nem egy lépésben, hanem több év alatt fokozatosan vezethetik be a juttatást.

A kormány mindenképpen szeretne 14. havi nyugdíjat, jelenleg azt vizsgáljuk, hogy a költségvetés keretei közé hogyan lehet ezt beszorítani – mondta Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta:

ha talál rá megoldást a kormány, akkor bevezetik a 14. havi nyugdíjat, de egyelőre még nem született erről kormánydöntés.

A 14. havi nyugdíj ötletét elsőként Lázár János vetette fel egy lakossági fórumon, majd kicsivel később Orbán Viktor is megerősítette, hogy a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén. A héten pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is állást foglalt a 14. havi nyugdíj mellett, az eddigi kommunikáció alapján várhatóan nem egy lépésben, hanem több év alatt fokozatosan vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat, hasonlóképpen a 13. havi nyugdíj 2021-2022-es bevezetéséhez.

Magyarországon jelenleg a 13. havi nyugdíj létezik, 2022 óta minden év februárjában a saját egyhavi ellátásukkal megegyező pluszjuttatást kapnak a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, az utóbbi évtizedek vonatkozó eseményei az alábbiak szerint alakultak:

  • 2003-ban kezdődött a 13. havi juttatás fokozatos bevezetése, ebben az évben negyedhavi nyugdíj összegével megegyező pluszpénzt kaptak a jogosultak.
  • 2004-ben már félhavi juttatás érkezett.
  • 2005-ben háromnegyedhavi juttatást kaptak az idősek.
  • 2006-tól 2008-ig teljes összegű 13. havi pluszjuttatás érkezett.
  • 2009-re vonatkozóan a tomboló gazdasági válság miatt 80 ezer forintban maximálták a 13. havi juttatás összegét, de végül csak az első részlet kifizetésére került sor (maximum 40 ezer forint), a második részletet már nem fizették ki. Ekkortól kezdődően a 13. havi nyugdíj határozatlan ideig fel volt függesztve.
  • 2010-től 2020-ig nem létezett Magyarországon 13. havi nyugdíj.
  • 2021-ben negyedhavi összegű 13. havi juttatás érkezett, és az eredeti terv szerint évente plusz egy heti összeggel nőtt volna a juttatás, így 2024-re érte volna el a teljes havi összeget.
  • A 2022-es (választási) évben végül már teljes összegű 13. havi nyugdíj érkezett, azaz jóval gyorsabban megtörtént a teljes 13. havi nyugdíj beépítése, mint azt a kormány eredetileg vállalta.
  • 2023-tól 2025-ig minden évben változatlanul a teljes havi 13. havi juttatás érkezett, és a nyugdíjtörvény értelmében az eljövendő években is ugyanerre számíthatnak a jogosultak.

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése számottevően megemelné a magyar költségvetés nyugdíjkiadásait. 2025-ben (a novemberi nyugdíjkorrekció nélkül) 7200 milliárd forintot tervezett nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra költeni a kormány, az utólagos nyugdíjkorrekció további 112 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A várható összkiadás így a tervezett folyó áras GDP-nek (87 837 milliárd forintnak) kb. 8,3%-át teheti ki.

2026-ban pedig 7700 milliárd forintnyi kiadással számol a költségvetés, ehhez az idén novemberi nyugdíjkorrekció növelő hatását is hozzáadva reálisan mintegy 7816 milliárd forint lehet a tényleges jövő évi kiadás – természetesen a 14. havi juttatás nélkül. Ez a tervezett folyó áras GDP-nek (95 747 milliárd forintnak) 8,2%-át érné el.

Ha viszont valamilyen módon már 2026-ban megvalósulna a teljes 14. havi juttatás, akkor

a reálisan 590 milliárd forint fölötti újabb pluszjuttatás a GDP kb. 0,6%-ával, akár 8400 milliárd forintra növelhetné a nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra fordított kiadásokat.

2026-ban 585 milliárd forintot szán a költségvetés a tizenharmadik havi juttatásokra, beleértve mind a nyugdíjban, mind a másmilyen nyugdíjszerű ellátásokban részesülők juttatásait is. A 2025 novemberében esedékes évközi nyugdíjemelés azonban 1,6%-kal megnöveli az egyéni nyugdíjakat, ezért várhatóan a 2026-os tizenharmadik havi juttatás is legalább 1,6%-kal magasabb lehet a tervezettnél, így az 594 milliárd forintot is elérheti. A tizennegyedik havi nyugdíj feltehetően ugyanennyibe kerülne évente, amennyiben azonos működéssel vezetik be azt.

Kapcsolódó cikkünk

Elárulta Nagy Márton, hogyan vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat

Sokkoló hírt kaptak a magyar nyugdíjasok – rég láttunk ilyen súlyos anyagi leszakadást

Tényleg nyugdíjadó teszi tönkre a magyarok életét?

Gödörben van a magyar nyugdíjrendszer, de ma nem nyugdíjreformra van szükség

Olyan népesedési fordulat történik a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmánál, ami az egész régió jövőjét meghatározhatja

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
D__HR20251030013
Gazdaság
Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot
Pénzcentrum
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility