Gerendai Károly Magyar Péterrel találkozott
Kompromisszumos megoldás körvonalazódik a Sziget Fesztivál jövőjét illetően, miután Gerendai Károly és Magyar Péter egyeztetett a Tisza Párt által kért módosításokról, amelyek a fővárosi díjkedvezmény visszafizetési ütemezését érintik - jelentette a Telex.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója csütörtök reggel találkozott Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, hogy megvitassák azokat a feltételeket, amelyeket a párt fővárosi frakciója szabott a Sziget fennmaradását célzó javaslat támogatásához. A szerdai Fővárosi Közgyűlésen a Tisza Párt tartózkodott a szavazáson, miután módosító javaslataikat nem terjesztették elő, így továbbra is bizonytalanság övezi a fesztivál jövőjét.

A Sziget alapítója szerint a találkozón sikerült kompromisszumra jutniuk Magyar Péterrel. Mindkét fél engedett álláspontjából, ennek eredményeként

a Tisza Párt olyan módosító javaslattal készül Karácsony Gergely főpolgármesterhez fordulni, amelyet a párt képviselői már támogatnának a közgyűlésben.

A megállapodás lényege a fővárostól kapott díjkedvezmény visszafizetési határidejének módosítása. A Tisza Párt azt kéri, hogy a Sziget tulajdonosai az eredetileg 2035-re tervezett visszafizetés helyett korábbi ütemezésben teljesítsék kötelezettségüket. A párt javaslata szerint 2028-ban és 2029-ben a kedvezmény harmadát, míg 2030-ban a fennmaradó összeget kellene visszafizetnie a fesztiválnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

