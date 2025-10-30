Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de az elmúlt hónapok fejleményei egyre erősebben utalnak arra, hogy hosszabb időre véget érhetett a kamatcsökkentési ciklus. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni, az irányadó ráta pedig akár 2027 végéig is a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.
Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok (élen a kereskedelmi háborúval) hatásait, illetve ad-e jelzést a következő hónapokban monetáris politikai irányával kapcsolatban.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése
Mozgalmas időszakban, október 30-án érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése: az amerikai Fed a mai nap folyamán határoz várhatóan kamatcsökkentésről, míg Japánban mindig nagy horderejűnek számító kamatemelés jöhet csütörtökön. Eközben kijönnek a harmadik negyedéves európai GDP-adatok is, amelyből a korábbinál sokkal jobb képet kaphatunk az gazdaság ellenállóságáról és a kereskedelmi háború hatásairól. Az EKB-nek tehát sok friss adatra és eseményre kell reagálnia, miközben monetáris politikai szempontjából biztos válaszok helyett csak kérdőjelek látszanak.
