Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de az elmúlt hónapok fejleményei egyre erősebben utalnak arra, hogy hosszabb időre véget érhetett a kamatcsökkentési ciklus. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni, az irányadó ráta pedig akár 2027 végéig is a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.

Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok (élen a kereskedelmi háborúval) hatásait, illetve ad-e jelzést a következő hónapokban monetáris politikai irányával kapcsolatban.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images