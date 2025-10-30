  • Megjelenítés
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Magyar idő szerint 14.15-kor érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése. Az eurózóna jegybankja nyáron egy nyolc lépésből álló kamatcsökkentési ciklusnak ért a végére, az euróövezet gazdaságáról érkező adatok azonban egyre inkább afelé mutatnak, hogy a ciklus véget ért. A piac és az elemzők várakozása szerint a kamatszint akár 2027 végéig a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat. Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de az elmúlt hónapok fejleményei egyre erősebben utalnak arra, hogy hosszabb időre véget érhetett a kamatcsökkentési ciklus. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni, az irányadó ráta pedig akár 2027 végéig is a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.

Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok (élen a kereskedelmi háborúval) hatásait, illetve ad-e jelzést a következő hónapokban monetáris politikai irányával kapcsolatban.

Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

Mozgalmas időszakban, október 30-án érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése: az amerikai Fed a mai nap folyamán határoz várhatóan kamatcsökkentésről, míg Japánban mindig nagy horderejűnek számító kamatemelés jöhet csütörtökön. Eközben kijönnek a harmadik negyedéves európai GDP-adatok is, amelyből a korábbinál sokkal jobb képet kaphatunk az gazdaság ellenállóságáról és a kereskedelmi háború hatásairól. Az EKB-nek tehát sok friss adatra és eseményre kell reagálnia, miközben monetáris politikai szempontjából biztos válaszok helyett csak kérdőjelek látszanak.

