Ijesztő faj tűnt fel a 60 év után Horvátországban
Több mint hatvan év után ismét felbukkant Horvátországban a keleti lódarázs (Vespa orientalis). A hírt a Környezetvédelmi és Zöld Átmenet Minisztériuma erősítette meg - jelentette a Croatia Week.

A faj megjelenése ijesztő lehet, de fontos ökológiai szerepe van: rovarokkal, köztük mezőgazdasági kártevőkkel táplálkozik, így hozzájárul a természetes egyensúly fenntartásához.

Elterjedése korlátozott, szubtrópusi–trópusi jellegű, ez az egyetlen olyan Európában is előforduló lódarázsfaj, amely Afrikában is megtalálható. Természetes élőhelye Indiától és Nepáltól Dél-Olaszországon, Szicílián és a déli Balkánon át egészen a Szaharáig húzódik.

Horvátországban 1897-ben jegyezték fel először. 1963 után eltűnt a rendszeres egfigyelésekből. Újabb észlelés történt 2010-ben Krk szigetén, idén pedig Solinban, Kaštelában, Splitben és az isztriai Novigradban – írja a Večernji list.

A horvát tengerpart a faj természetes elterjedési területének peremén fekszik, ezért az alkalmi felbukkanások nem meglepők. A szakértők szerint bár a Földközi-tenger térsége a klímaváltozás hatására melegebbé vált, nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a hőmérséklet-emelkedés befolyásolná a keleti lódarázs terjedését.

A fajt többnyire barna potroha alapján lehet felismerni, amelyen néhány sárga gyűrű látható, a potroh vége pedig jellegzetesen narancsszínű.

Ez megkülönbözteti az európai lódarázstól (Vespa crabro), amelynek potroha többnyire sárga, valamint az inváziós ázsiai lódarázstól (Vespa velutina), amely sötétebb és világossárga lábú.

Bár őshonos, a keleti lódarázs veszélyes lehet

A szakértők azt tanácsolják, hogy ne közelítsenek a fészkekhez, és ne próbálják meg elpusztítani azokat, mert ez támadást provokálhat. Csípése fájdalmas, többszöri szúrásra is képes. Mérge duzzanatot, bőrpírt és viszketést okozhat, amelyek akár három napig is tarthatnak. Súlyos allergiás reakció – például légzési nehézség, illetve az arc és a torok duzzanata – esetén azonnali sürgősségi ellátás szükséges.

