Itt az EKB kamatdöntése!

Az eurózóna 0,2 százalékkal növekedett negyedéves alapon, nagyban köszönhetően a szolgáltatószektornak. A kedvező hatás motorja a jegybankelnök szerint a turizmus és a digitális szolgáltatások fellendülése voltak. Ez utóbbiban a vállalatok IT-reformjai, valamint a mesterséges intelligencia használatának terjedése játszották a főszerepet.

A gazdaság a reálbérek növekedéséből és a magas foglalkoztatottságból egyaránt profitálhat, a lakosság jelentős megtakarításai pedig rövid távon is erősíthetik a fogyasztást.

A gazdaságot a magas vámok, a kereskedelmi háború bizonytalansága és a relatíve erős euró fékezi, ami főként a feldolgozóiparban és az exportban látható.

A külső és belső kereslet közti eltérés Lagarde szerint várhatóan fennmarad a közeljövőben is.