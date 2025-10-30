Itt az EKB kamatdöntése!

A digitális jegybankpénzről érkezik kérdés
A digitális euró bevezetését mostanában számos kritika éri a pénzügyi rendszerből, főként amiatt, hogy nem alulról induló kezdeményezésből, hanem jegybanki döntés által lesz létrehozva. Lagarde válaszában a pénzügyi rendszer alaptételére hivatkozik: a pénz közjószág, amelynek értékét a belé vetett bizalom határozza meg, ennek megvédése pedig a jegybank feladata.
Ismét a kockázati egyensúlyt érintő kérdés érkezik
Lagarde ismétli önmagát: a lefelé mutató növekedési kockázatok közül néhány mérséklődött, mások enyhültek, de a bizonytalanság (melynek egy része az országok gazdaságpolitikájából ered) továbbra is nagy. Lefelé és felfelé mutató kockázatok tehát továbbra is vannak, még ha az összkép kedvezőbbé is vált szeptemberhez képest.
Emelés vagy vágás a valószínűbb a jelenlegi helyzetben?
Az EKB elnöke ismétli magát: az EKB jó helyzetben van, és ülésről ülésre azon dolgozik, hogy ez így is maradjon.
A jegybank elnöke ezután arra is reagált, hogy a szeptemberi üléshez képest nem említette igazán a kiegyenlített kockázatokat. Az európai-amerikai kereskedelmi megállapodás, a közel-keleti fegyverszünet és az amerikai-kínai tárgyalások egyaránt csökkentették a növekedést fékező kockázatokat, így a korábbi egyensúly felfelé tolódott el. Lagarde szerint az inflációt övező kockázatok nem változtak érdemben szeptember óta.
Kérdések következnek
Az első kérdés arra vonatkozott, hogy fiskális támogatás nélkül mennyire lenne jó helyzetben az eurózóna gazdasága. Lagarde szerint monetáris politikai szempontból jó helyzetben van az euróövezet (ezt támasztja alá a harmadik negyedéves GDP is), a jegybank pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon.
A pénzügyi rendszer állapota nem változott érdemben
A vállalatok hitelkereslete, valamint a jelzálogkeresletek iránti kereslet némileg növekedett szeptemberben augusztushoz képest, amit a jegybank korábbi kamatcsökkentései is segítettek.
Nagy a bizonytalanság az inflációs kockázatokban
A volatilis világkereskedelem miatt továbbra is bizonytalanok az inflációs kockázatok. Az országok gazdaságélénkítő programjai, illetve extrém időjárási körülmények emelhetik az inflációt, miközben a fogyasztói árak lassulását az erős euró, valamint a vámháború miatti exportkereslet-csökkenés segítheti.
Ezek most a legfőbb kockázatok
Az amerikai-európai kereskedelmi megállapodás, a közel-keleti fegyverszünet, valamint a kínai-amerikai tárgyalások némileg csökkentetették a gazdasági bizonytalanságot. Ezzel együtt a környezet továbbra is bizonytalan, ami az export visszaesésében, a befektetői kockázatvállalás csökkenésében és alacsonyabb növekedésben mutatkozhat meg. Lagarde szerint a negatív kockázatok közül továbbra is az orosz-ukrán háború a legfontosabb.
Az inflációs kilátásokra tért át az EKB elnöke
Szeptemberben 2,2 százalékra gyorsult az infláció az augusztusi 2 százalékról, amely főként az energiaár-csökkenés lassulásának köszönhető. A maginfláció 2,3-ról 2,4 százalékra gyorsult, a szolgáltatásinfláció emelkedése miatt. Mindez nem veszélyezteti az európai jegybank árstabilitási célját, mivel a következő hónapokban az EKB a bérdinamika lassulására számít, miközben a hosszú távú inflációs várakozások 2 százalék körül mozognak.
A jegybankpénz elterjesztésével szorgalmazza az EKB a pénz- és tőkepiaci integrációs szorosabbá fonását.
A pénzpiacok szorosabb integrációját sürgeti az EKB is, amely ma döntést hozott a digitális jegybankpénz bevezetésének következő stádiumba lépéséről.
A fiskális politika felelősségét hangsúlyozza Lagarde
A fiskális politika feladata a gazdaság versenyképességének javítása, illetve a vállalatok védelme a jelenlegi geopolitikai helyzetben. A Draghi-elemzés alapján Lagarde még egyszer felhívja a figyelmet a strukturális reformok, a felelős költségvetési politika, valamint a befektetési- és bankunió fontosságára.
A gazdasági növekedés hátteréről beszél Lagarde
Az eurózóna 0,2 százalékkal növekedett negyedéves alapon, nagyban köszönhetően a szolgáltatószektornak. A kedvező hatás motorja a jegybankelnök szerint a turizmus és a digitális szolgáltatások fellendülése voltak. Ez utóbbiban a vállalatok IT-reformjai, valamint a mesterséges intelligencia használatának terjedése játszották a főszerepet.
A gazdaság a reálbérek növekedéséből és a magas foglalkoztatottságból egyaránt profitálhat, a lakosság jelentős megtakarításai pedig rövid távon is erősíthetik a fogyasztást.
A gazdaságot a magas vámok, a kereskedelmi háború bizonytalansága és a relatíve erős euró fékezi, ami főként a feldolgozóiparban és az exportban látható.
A külső és belső kereslet közti eltérés Lagarde szerint várhatóan fennmarad a közeljövőben is.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Lagarde elsőként a mai kamatdöntést indokolja. Az EKB elnöke elmondja, hogy az eurózóna inflációja az elmúlt hónapokban az árstabilitási célt jelentő 2 százalék körül mozgott, a kilátások pedig nem változtak érdemben. Eközben a gazdaság a globális kihívások ellenére ellenálló maradt.
A jövőt tekintve a jegybank nem köteleződik el semmilyen kamatpálya mellett, továbbra is adatfüggő üzemmódban marad.
Nem változott a kommunikáció hangvétele
A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.
A harmadik negyedéves GDP-adatok is alátámasztják az EKB értékelését
A várakozásokat enyhén felülmúlva negyedéves alapon 0,2 százalékkal bővült az eurózóna gazdasága a harmadik negyedévben. Mindez azt mutatja, hogy a geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi háború ellenére Európa gazdasága ellenálló maradt. Bár Németország és Olaszország stagnált a július-szeptemberi időszakban, a francia gazdasági aktivitás meglepő gyorsulása, valamint a mediterrán országok jó teljesítménye felfelé húzta az eurózóna GDP-növekedését.
Így indokolja a döntés az EKB közleményében
Az EKB Kormányzótanácsának inflációs kilátásokra vonatkozó értékelése lényegében változatlan maradt, miközben a gazdaság a kihívásokkal teli globális környezet ellenére továbbra is növekedést mutat. A robusztus munkaerőpiac, a magánszektor szilárd mérlegei és a korábbi kamatcsökkentések továbbra is fontos rugalmassági tényezők. A kilátások azonban továbbra is bizonytalanok, elsősorban a folyamatos globális kereskedelmi viták és a geopolitikai feszültségek miatt.
Nem változott a betéti kamat
Az EKB változatlanul 2%-on tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók korábbi nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy a kamatszint megfelelő helyen van, a kockázatok pedig kiegyensúlyozottak.
Fed-kamatcsökkentés és BoJ-kamattartás vezeti fel a döntést
A világ vezető jegybankjai közül a Fed és a Bank of Japan (BoJ) egyaránt kamatdöntő ülést tartott az elmúlt egy napban. Az USA jegybankja a várakozásoknak megfelelően - 25 bázisponttal - 4 százalékra mérsékelte az irányadó rátát, Jerome Powell elnök azonban a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy a decemberi csökkentés egyáltalán nincs kőbe vésve. A hír meglepte a befektetőket, ezért a dollár számottevő erősödéssel reagált.
Magyar idő szerint ma hajnalban a japán jegybank döntött az irányadó rátáról, amelyet változatlanul 0,5 százalékon hagyott. A piacok korábban valószínűnek tartották a kamatemelést, ám - vélhetően Takaicsi Szanae miniszterelnök laza monetáris politikát támogató gazdasági irányvonala és az árnyomás enyhe mérséklődése miatt - a döntéshozók végül a kivárás mellett határoztak.
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de az elmúlt hónapok fejleményei egyre erősebben utalnak arra, hogy hosszabb időre véget érhetett a kamatcsökkentési ciklus. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni, az irányadó ráta pedig akár 2027 végéig is a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.
Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok (élen a kereskedelmi háborúval) hatásait, illetve ad-e jelzést a következő hónapokban monetáris politikai irányával kapcsolatban.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
2025 harmadik negyedévében az Európai Unió országainak gazdasága negyedéves alapon átlagosan 0,3 százalékkal, éves alapon pedig 1,5 százalékkal bővült -derült ki az Eurostat legfrissebb adatközléséből. Az európai összehasonlításból kiderül, hogy Magyarország gazdasága jelenleg elmarad a valutaövezet és az unió átlagától, a negyedéves alapon stagnáló, éves szinten 0,6 százalékos bővülést mutató hazai teljesítmény pedig csak a rangsor alsó helyeinek egyikére elég.
Döntött a japán jegybank: folytatódik az első női miniszterelnök kísérlete
A japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) mai kamatdöntő ülésén változatlanul 0,5 százalékon hagyta az irányadó rátát - írta a Bloomberg. Ueda Kazuo, a testület elnöke a döntést követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az árfolyamatokat övező kockázatokat kiegyensúlyozottnak látja, a régóta belengetett kamatemelésre pedig bizonyos feltételek teljesülése esetén kész a jegybank, de nem akar sietni vele.
Meglepte a piacokat a Fed: nincs kőbe vésve a decemberi kamatcsökkentés
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat a Fed. Ami viszont ennél is fontosabb az az, hogy véget ér a mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások. A sajtótájékoztató közben óriáasi meglepetést okozott az, hogy Jerome Powell többször is utalt rá, hogy nincs kőbe a decemberi kamatcsökkentés. Ez meglepte a piacokat és a dollár nagyot erősödött, a részvénypiacok estek rá.
Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése
Mozgalmas időszakban, október 30-án érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése: az amerikai Fed a mai nap folyamán határoz várhatóan kamatcsökkentésről, míg Japánban mindig nagy horderejűnek számító kamatemelés jöhet csütörtökön. Eközben kijönnek a harmadik negyedéves európai GDP-adatok is, amelyből a korábbinál sokkal jobb képet kaphatunk az gazdaság ellenállóságáról és a kereskedelmi háború hatásairól. Az EKB-nek tehát sok friss adatra és eseményre kell reagálnia, miközben monetáris politikai szempontjából biztos válaszok helyett csak kérdőjelek látszanak.
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Átverték a véres háború lezárását biztosító egyezményt, aminek fájdalmas következményei lehetnek.
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Fontos szektorokat ostromolnak az oroszok.
Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról
Lassan mindenből önellátó lesz a szövetség egyik legerősebb hadserege.
Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
Az Országgyűlés dönt erről hamarosan.
Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján
Jönnek a készenléti benzinkutak.
Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot
Egészen brutális a rali.
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
Már nemcsak a külső, de a belső adósságot sem tudják fizetni.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Sereghajtók között a magyar gazdaság.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod