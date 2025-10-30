  • Megjelenítés
FONTOS Megkönnyebbült sóhajok Brüsszelből: váratlan kudarcba szaladt bele Orbán Viktor szövetségese
Itt az EKB kamatdöntése!
Gazdaság

Itt az EKB kamatdöntése!

Változatlanul 2 százalékon hagyta a betéti kamatot az Európai Központi Bank (EKB) mai kamatdöntő ülésén. Az eurózóna jegybankja nyáron egy nyolc lépésből álló kamatcsökkentési ciklusnak ért a végére, az euróövezet gazdaságáról érkező adatok pedig egyre inkább afelé mutatnak, hogy hosszabb távon állandósul a jelenlegi kamatszint. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
A digitális jegybankpénzről érkezik kérdés

A digitális euró bevezetését mostanában számos kritika éri a pénzügyi rendszerből, főként amiatt, hogy nem alulról induló kezdeményezésből, hanem jegybanki döntés által lesz létrehozva. Lagarde válaszában a pénzügyi rendszer alaptételére hivatkozik: a pénz közjószág, amelynek értékét a belé vetett bizalom határozza meg, ennek megvédése pedig a jegybank feladata.

Ismét a kockázati egyensúlyt érintő kérdés érkezik

Lagarde ismétli önmagát: a lefelé mutató növekedési kockázatok közül néhány mérséklődött, mások enyhültek, de a bizonytalanság (melynek egy része az országok gazdaságpolitikájából ered) továbbra is nagy. Lefelé és felfelé mutató kockázatok tehát továbbra is vannak, még ha az összkép kedvezőbbé is vált szeptemberhez képest.

Emelés vagy vágás a valószínűbb a jelenlegi helyzetben?

Az EKB elnöke ismétli magát: az EKB jó helyzetben van, és ülésről ülésre azon dolgozik, hogy ez így is maradjon.

A jegybank elnöke ezután arra is reagált, hogy a szeptemberi üléshez képest nem említette igazán a kiegyenlített kockázatokat. Az európai-amerikai kereskedelmi megállapodás, a közel-keleti fegyverszünet és az amerikai-kínai tárgyalások egyaránt csökkentették a növekedést fékező kockázatokat, így a korábbi egyensúly felfelé tolódott el. Lagarde szerint az inflációt övező kockázatok nem változtak érdemben szeptember óta.

Kérdések következnek

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy fiskális támogatás nélkül mennyire lenne jó helyzetben az eurózóna gazdasága. Lagarde szerint monetáris politikai szempontból jó helyzetben van az euróövezet (ezt támasztja alá a harmadik negyedéves GDP is), a jegybank pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon.

A pénzügyi rendszer állapota nem változott érdemben

A vállalatok hitelkereslete, valamint a jelzálogkeresletek iránti kereslet némileg növekedett szeptemberben augusztushoz képest, amit a jegybank korábbi kamatcsökkentései is segítettek.

Nagy a bizonytalanság az inflációs kockázatokban

A volatilis világkereskedelem miatt továbbra is bizonytalanok az inflációs kockázatok. Az országok gazdaságélénkítő programjai, illetve extrém időjárási körülmények emelhetik az inflációt, miközben a fogyasztói árak lassulását az erős euró, valamint a vámháború miatti exportkereslet-csökkenés segítheti.

Ezek most a legfőbb kockázatok

Az amerikai-európai kereskedelmi megállapodás, a közel-keleti fegyverszünet, valamint a kínai-amerikai tárgyalások némileg csökkentetették a gazdasági bizonytalanságot. Ezzel együtt a környezet továbbra is bizonytalan, ami az export visszaesésében, a befektetői kockázatvállalás csökkenésében és alacsonyabb növekedésben mutatkozhat meg. Lagarde szerint a negatív kockázatok közül továbbra is az orosz-ukrán háború a legfontosabb.

Az inflációs kilátásokra tért át az EKB elnöke

Szeptemberben 2,2 százalékra gyorsult az infláció az augusztusi 2 százalékról, amely főként az energiaár-csökkenés lassulásának köszönhető. A maginfláció 2,3-ról 2,4 százalékra gyorsult, a szolgáltatásinfláció emelkedése miatt. Mindez nem veszélyezteti az európai jegybank árstabilitási célját, mivel a következő hónapokban az EKB a bérdinamika lassulására számít, miközben a hosszú távú inflációs várakozások 2 százalék körül mozognak.

A jegybankpénz elterjesztésével szorgalmazza az EKB a pénz- és tőkepiaci integrációs szorosabbá fonását.

A pénzpiacok szorosabb integrációját sürgeti az EKB is, amely ma döntést hozott a digitális jegybankpénz bevezetésének következő stádiumba lépéséről.

A fiskális politika felelősségét hangsúlyozza Lagarde

A fiskális politika feladata a gazdaság versenyképességének javítása, illetve a vállalatok védelme a jelenlegi geopolitikai helyzetben. A Draghi-elemzés alapján Lagarde még egyszer felhívja a figyelmet a strukturális reformok, a felelős költségvetési politika, valamint a befektetési- és bankunió fontosságára.

A gazdasági növekedés hátteréről beszél Lagarde

Az eurózóna 0,2 százalékkal növekedett negyedéves alapon, nagyban köszönhetően a szolgáltatószektornak. A kedvező hatás motorja a jegybankelnök szerint a turizmus és a digitális szolgáltatások fellendülése voltak. Ez utóbbiban a vállalatok IT-reformjai, valamint a mesterséges intelligencia használatának terjedése játszották a főszerepet.

A gazdaság a reálbérek növekedéséből és a magas foglalkoztatottságból egyaránt profitálhat, a lakosság jelentős megtakarításai pedig rövid távon is erősíthetik a fogyasztást.

A gazdaságot a magas vámok, a kereskedelmi háború bizonytalansága és a relatíve erős euró fékezi, ami főként a feldolgozóiparban és az exportban látható.

A külső és belső kereslet közti eltérés Lagarde szerint várhatóan fennmarad a közeljövőben is.

Kezdődik a sajtótájékoztató

Lagarde elsőként a mai kamatdöntést indokolja. Az EKB elnöke elmondja, hogy az eurózóna inflációja az elmúlt hónapokban az árstabilitási célt jelentő 2 százalék körül mozgott, a kilátások pedig nem változtak érdemben. Eközben a gazdaság a globális kihívások ellenére ellenálló maradt.

A jövőt tekintve a jegybank nem köteleződik el semmilyen kamatpálya mellett, továbbra is adatfüggő üzemmódban marad.

Nem változott a kommunikáció hangvétele

A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.

A harmadik negyedéves GDP-adatok is alátámasztják az EKB értékelését

A várakozásokat enyhén felülmúlva negyedéves alapon 0,2 százalékkal bővült az eurózóna gazdasága a harmadik negyedévben. Mindez azt mutatja, hogy a geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi háború ellenére Európa gazdasága ellenálló maradt. Bár Németország és Olaszország stagnált a július-szeptemberi időszakban, a francia gazdasági aktivitás meglepő gyorsulása, valamint a mediterrán országok jó teljesítménye felfelé húzta az eurózóna GDP-növekedését.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy pofont kapott a német gazdaság

Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

Így indokolja a döntés az EKB közleményében

Az EKB Kormányzótanácsának inflációs kilátásokra vonatkozó értékelése lényegében változatlan maradt, miközben a gazdaság a kihívásokkal teli globális környezet ellenére továbbra is növekedést mutat. A robusztus munkaerőpiac, a magánszektor szilárd mérlegei és a korábbi kamatcsökkentések továbbra is fontos rugalmassági tényezők. A kilátások azonban továbbra is bizonytalanok, elsősorban a folyamatos globális kereskedelmi viták és a geopolitikai feszültségek miatt.

Nem változott a betéti kamat

Az EKB változatlanul 2%-on tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók korábbi nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy a kamatszint megfelelő helyen van, a kockázatok pedig kiegyensúlyozottak.

Fed-kamatcsökkentés és BoJ-kamattartás vezeti fel a döntést

A világ vezető jegybankjai közül a Fed és a Bank of Japan (BoJ) egyaránt kamatdöntő ülést tartott az elmúlt egy napban. Az USA jegybankja a várakozásoknak megfelelően - 25 bázisponttal - 4 százalékra mérsékelte az irányadó rátát, Jerome Powell elnök azonban a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy a decemberi csökkentés egyáltalán nincs kőbe vésve. A hír meglepte a befektetőket, ezért a dollár számottevő erősödéssel reagált.

Magyar idő szerint ma hajnalban a japán jegybank döntött az irányadó rátáról, amelyet változatlanul 0,5 százalékon hagyott. A piacok korábban valószínűnek tartották a kamatemelést, ám - vélhetően Takaicsi Szanae miniszterelnök laza monetáris politikát támogató gazdasági irányvonala és az árnyomás enyhe mérséklődése miatt - a döntéshozók végül a kivárás mellett határoztak.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepte a piacokat a Fed: nincs kőbe vésve a decemberi kamatcsökkentés

Döntött a japán jegybank: folytatódik az első női miniszterelnök kísérlete

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de az elmúlt hónapok fejleményei egyre erősebben utalnak arra, hogy hosszabb időre véget érhetett a kamatcsökkentési ciklus. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni, az irányadó ráta pedig akár 2027 végéig is a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.

Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok (élen a kereskedelmi háborúval) hatásait, illetve ad-e jelzést a következő hónapokban monetáris politikai irányával kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

