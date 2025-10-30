Kiütötték az orosz olajat Kínából és Indiából, Trump most eladja nekik a sajátját

Az USA kész jelentősen növelni olaj- és gázexportját Kína felé, ha Peking visszafogja az orosz energiahordozók vásárlását, és már meg is indultak a megállapodások Hszi Csin-pinggel és Szöullal. A háttérben Washington friss szankciói állnak, amelyek a Rosznyeft és a Lukoil ellen irányulnak, és akár napi 1,4–2,6 millió hordó orosz importot törhetnek le Ázsiában. Ha a Trump által beharangozott üzletek valóban megvalósulnak, a kieső mennyiséget akár amerikai szállítmányok is pótolhatják.

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright a Bloombergnek adott interjúban közölte, hogy

az Egyesült Államok kész növelni kőolaj- és földgázexportját Kína felé, amennyiben Peking csökkenti az orosz energiahordozók vásárlását.

Szerinte bőséges tér van „kölcsönösen előnyös megállapodásokra” a két ország között, mivel az USA jelenleg a világ legnagyobb olaj- és gázexportőre, míg Kína a legnagyobb importőr. Wright néhány héten belül Ázsiába utazik, részben Donald Trump elnök friss térségi látogatását követve.

Trump szerdán közölte, hogy megállapodás született Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Lee Jae Myung dél-koreai államfővel, amely értelmében mindkét ország több amerikai energiát vásárol majd.

Trump továbbá „nagyszabású” alaszkai olaj- és gázügyletet is említett a Truth Socialön, részletek nélkül. Wright szerint az Egyesült Államok jelentősen növelhetné szerepét Dél-Korea ellátásában nemcsak olaj és gáz, de nukleáris technológia terén is.

Az ügy pikáns előzménye, hogy az Egyesült Államok a hónap elején szankciókat vezetett be kínai és indiai vállalatok ellen, amelyek korlátozás alá helyezett orosz olajat vásárolnak.

Trump lépésének célja, hogy pénzügyi nyomást gyakoroljon Moszkvára Ukrajna elleni háborúja miatt. A szankciók két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt érintik. A határidő november 21., és iparági források szerint több cég már elkezdte törölni megrendeléseit, hogy elkerülje az intézkedéseket.

Indiát és Kínát eddig nem sikerült meggyőzni arról, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával, annak ellenére sem, hogy Trump korábban figyelmeztetéseket fogalmazott meg. Elemzők szerint azonban a most látható engedelmesség könnyen átmeneti lehet: a piaci szereplők intenzíven keresik a kiskapukat, többek között közvetítők és a tulajdonosi hátterüket eltitkoló „árnyékflotta” tankerhajók bevonásával. Ezek a megoldások lehetővé teszik, hogy az orosz olaj rejtett útvonalakon továbbra is eljusson az ázsiai piacokra.

India és Kína együttesen naponta 3,5–4,5 millió hordó orosz olajat importált eddig, jelentős részben a most büntetőintézkedések alá vont vállalatoktól. Richard Jones, az Energy Aspects elemzője szerint ebből 1,4–2,6 millió hordó napi mennyiség eshet ki, ha a novemberi határidő után is tartják magukat a korlátozásokhoz.

Itt jöhet akár 2 millió hordónyi pótlás az amerikai féltől, ha Trump ígérete tartható.

