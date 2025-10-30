Kiütötték az orosz olajat Kínából és Indiából, Trump most eladja nekik a sajátját

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright a Bloombergnek adott interjúban közölte, hogy
az Egyesült Államok kész növelni kőolaj- és földgázexportját Kína felé, amennyiben Peking csökkenti az orosz energiahordozók vásárlását.
Szerinte bőséges tér van „kölcsönösen előnyös megállapodásokra” a két ország között, mivel az USA jelenleg a világ legnagyobb olaj- és gázexportőre, míg Kína a legnagyobb importőr. Wright néhány héten belül Ázsiába utazik, részben Donald Trump elnök friss térségi látogatását követve.
Trump szerdán közölte, hogy megállapodás született Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Lee Jae Myung dél-koreai államfővel, amely értelmében mindkét ország több amerikai energiát vásárol majd.
Trump továbbá „nagyszabású” alaszkai olaj- és gázügyletet is említett a Truth Socialön, részletek nélkül. Wright szerint az Egyesült Államok jelentősen növelhetné szerepét Dél-Korea ellátásában nemcsak olaj és gáz, de nukleáris technológia terén is.
Az ügy pikáns előzménye, hogy az Egyesült Államok a hónap elején szankciókat vezetett be kínai és indiai vállalatok ellen, amelyek korlátozás alá helyezett orosz olajat vásárolnak.
Trump lépésének célja, hogy pénzügyi nyomást gyakoroljon Moszkvára Ukrajna elleni háborúja miatt. A szankciók két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt érintik. A határidő november 21., és iparági források szerint több cég már elkezdte törölni megrendeléseit, hogy elkerülje az intézkedéseket.
Indiát és Kínát eddig nem sikerült meggyőzni arról, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával, annak ellenére sem, hogy Trump korábban figyelmeztetéseket fogalmazott meg. Elemzők szerint azonban a most látható engedelmesség könnyen átmeneti lehet: a piaci szereplők intenzíven keresik a kiskapukat, többek között közvetítők és a tulajdonosi hátterüket eltitkoló „árnyékflotta” tankerhajók bevonásával. Ezek a megoldások lehetővé teszik, hogy az orosz olaj rejtett útvonalakon továbbra is eljusson az ázsiai piacokra.
India és Kína együttesen naponta 3,5–4,5 millió hordó orosz olajat importált eddig, jelentős részben a most büntetőintézkedések alá vont vállalatoktól. Richard Jones, az Energy Aspects elemzője szerint ebből 1,4–2,6 millió hordó napi mennyiség eshet ki, ha a novemberi határidő után is tartják magukat a korlátozásokhoz.
Itt jöhet akár 2 millió hordónyi pótlás az amerikai féltől, ha Trump ígérete tartható.
Címlapkép forrása: Portfolio
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Átverték a véres háború lezárását biztosító egyezményt, aminek fájdalmas következményei lehetnek.
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Fontos szektorokat ostromolnak az oroszok.
Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról
Lassan mindenből önellátó lesz a szövetség egyik legerősebb hadserege.
Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
Az Országgyűlés dönt erről hamarosan.
Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján
Jönnek a készenléti benzinkutak.
Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot
Egészen brutális a rali.
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
Már nemcsak a külső, de a belső adósságot sem tudják fizetni.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Sereghajtók között a magyar gazdaság.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?