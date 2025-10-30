  • Megjelenítés
Megvan a vevő a Lukoil külföldi érdekeltségeire
Gazdaság

Megvan a vevő a Lukoil külföldi érdekeltségeire

Portfolio
A Lukoil bejelentette, hogy elfogadta a globális nyersanyagkereskedő Gunvor ajánlatát külföldi eszközeinek megvásárlására - közölte a Reuters. A tranzakció közvetlen következménye annak az amerikai döntésnek, amely a múlt héten szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb olajvállalataira, a Lukoilra és a Rosznyeftre.

A Lukoil közleménye szerint az orosz olajóriás

külföldi érdekeltségeit - finomítókat, olajmezőket és kereskedelmi hálózatokat - értékesíti.

A felek már korábban megállapodtak a fő feltételekben, és a Lukoil vállalta, hogy nem tárgyal más potenciális vevőkkel. A tranzakció azonban még az amerikai OFAC jóváhagyására vár.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma november 21-ig adott engedélyt a Lukoillal és a Rosznyefttel kapcsolatos tranzakciók lezárására. Ha szükséges, a felek közösen kérik majd a határidő meghosszabbítását, hogy az értékesítés ne akassza meg a külföldi leányvállalatok működését.

A moszkvai székhelyű Lukoil a világ olajtermelésének mintegy 2 százalékát adja. Legnagyobb külföldi érdekeltsége az iraki West Qurna 2 olajmező, amelyben 75 százalékos részesedéssel bír, és amelynek napi termelése áprilisban 480 ezer hordó fölé emelkedett.

A cég tulajdonában van a Lukoil Neftohim Burgasz finomító Bulgáriában (190 ezer hordó/nap), amely a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye, valamint a romániai Petrotel finomító. Ezenkívül a Lukoil továbbra is olajat szállít Magyarországra, Szlovákiába és Törökországba, ahol a SOCAR tulajdonában lévő STAR finomító nagyrészt orosz kőolajra támaszkodik.

Emellett a vállalat üzemanyag-elosztó hálózatokat, kikötői terminálokat és vegyesvállalatokat is birtokol Európában, Közép-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában.

Látszik a szankciók hatása

A mostani eladás az első olyan nagy léptékű ügylet, amelyben egy orosz energetikai óriás - a háborús szankciók közvetlen nyomására - kénytelen megválni globális eszközeitől. Az ügylet ráadásul szimbolikus: a Gunvor egyik alapítója korábban Gennagyij Tyimcsenko, Vlagyimir Putyin közeli szövetségese volt, aki a Krím 2014-es annektálása után kényszerült kiszállni a cégből az amerikai szankciók miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Beütöttek az amerikai olajszankciók: radikális döntés született

Megjött az első felmentés az amerikai olajszankciók alól

Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1416791070-atomenergia-atomerőmű-energiaipar-energiatermelés-erőmű-ipar-környezet-nukleáris-üvegházhatás
Gazdaság
Technikai hiba Pakson: 50 százalékon üzemel az erőmű
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility