Nagy Márton elárulta, idén mekkora gazdasági növekedésre számít a kormány

A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul - mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon.

Ahogy arról beszámoltunk, stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.

Nagy Márton nemzetgazdaági miniszter mai értékelése szerint

A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul. Magyarország három éve lényegében a 0 és 1 százalék közötti GDP kategóriában van.

Összehasonlításként elmondta, hogy Németországban, ahol recesszió tapasztalható, ez a szám 0 és mínusz 1 között van. Elmondása szerint a német és a magyar gazdaság közötti kapcsolat soha nem volt olyan erős, mint most. Ennek okai között a gépgyártás mellett ott van a járműipar és az akkumulátorgyártás is.

A miniszter kifejtette: Németország lényegében védtelenül hagyta járműiparát, amelyre több állami támogatást kellene fordítani. Hozzátette, a kínai elektromos autók ma úgy olcsóbbak, hogy 40-50 százalékos védővám van rajtuk az Európai Unión belül. Nagy Márton szerint ma megfordult az elektromos átállás, és növekszik az elektromos autók eladása egész Európában. Két márka növekedése tapasztalható igazán - ez a BYD és a SAIK -, amelyek a piac 80 százalékát letarolják - mondta.

Címlapkép forrása: Portfolio