Nagy pofont kapott a német gazdaság

Eközben a francia GDP az éppen zajló kormányválság ellenére repülőrajtot vett: negyedéves alapon 0,5 százalékkal bővült a GDP, amelyre két éve nem volt példa. A növekedéshez az összes fontos szektor hozzájárult, ami azt mutatja, hogy a belpolitikai nehézségek és a kereskedelmi háború ellenére az ország gazdasága stabil lábakon áll.
Tovább szenved a német gazdaság
A júliustól szeptemberig tartó időszakban a német GDP változatlan maradt, összhangban az elemzői várakozásokkal. A tájékoztatás része az euróövezeti "adatdömpingnek", amelyet ma az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése kísér.
A számok főként azt mutatják meg, hogy hogyan birkózik meg a 20 tagú blokk a Donald Trump által elindított kereskedelmi háború hatásaival. A tartósan felülteljesítő Spanyolországon túl a legtöbb ország abban bízik, hogy a jövő évi magasabb katonai és infrastrukturális kiadások új növekedési lendületet adnak majd.
Németország harmadik negyedéves teljesítményét a statisztikai hivatal szerint a gépberuházások tartották egyensúlyban az export visszaesésével szemben.
Európa legnagyobb gazdaságát megrázta Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája és a kereskedelmi háború.
2025 elején élénkült az aktivitás, mert a külföldi megrendelők előre hozták ügyleteiket a várható magasabb vámok miatt, később azonban a trend megfordult, és a hatás fékezővé vált. Az április–júniusi időszak kibocsátása a felülvizsgált adatok szerint 0,2 százalékkal csökkent.
Friedrich Merz kancellár százmilliárd eurós nagyságrendű infrastrukturális és védelmi kiadásokkal igyekszik maga mögött hagyni a két évnyi zsugorodást. Noha a vállalatok továbbra is gyenge kereslettel küzdenek, a hangulat érezhetően javult az utóbbi időben. A berlini kormányt ugyanakkor további lépésekre sürgetik, különösen a versenyképességet rontó túlzott bürokrácia csökkentése és a növekvő jóléti kiadások fékezése terén.
Az elemzők szerint a közkiadások jövőre feljebb húzhatják a növekedést, de figyelmeztetnek: a lendület nem tartós, ha az alapvető problémákra nem születik megoldás.
Franciaország gazdasága a kormányválság ellenére is lábra állt
A politikai feszültségek ellenére a francia GDP a vártnál gyorsabban nőtt a harmadik negyedévben. A 0,5 százalékos bővülés meghaladta a második negyedévi 0,3 százalékot és jócskán felülmúlta a piaci konszenzust (0,1 százalékos bővülés). A részletek is kedvezőek: a belföldi kereslet javult, elsősorban a beruházások, különösen a vállalati fejlesztések élénkülése miatt. A háztartások fogyasztása továbbra is nőtt (+0,1 százalék), az állami kiadások pedig 0,5 százalékkal emelkedtek. Összességében a végső belföldi kereslet 0,3 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez.
Nagy meglepetésre a külkereskedelem is jelentős lökést adott a növekedésnek, 0,9 százalékponttal.
Az export 2,2 százalékkal ugrott, míg az import enyhén csökkent. Ezzel szemben a készletezés 0,6 százalékponttal visszafogta a GDP-t, megfordítva az előző időszakok tendenciáját.
A termelés a legtöbb feldolgozóipari ágazatban és a szolgáltatásokban is erősödött. Az éves visszatekintő növekedés jelenleg 0,9 százalék, ami a kormány 0,7 százalékos éves célját nagy eséllyel elérhetővé teszi.
A kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok, a lendületet pedig főként a politikai és költségvetési bizonytalanság fékezi.
Ugyanakkor az üzleti és a fogyasztói bizalom októberben javult, ami arra utal, hogy a negatív hatás kisebb lehet, vagy később jelentkezik - vélik az ING Bank közgazdászai. Az INSEE szerint szeptemberben 0,3 százalékkal nőtt a háztartások fogyasztása a felfokozott politikai hírek ellenére. A hírek arra utalnak, hogy eddig a válság makrogazdasági következményei korlátozottak.
A figyelmeztető jelek azonban kitartanak: a globális kereslet lassul, a háztartások megtakarítási hajlandósága történelmi pedig csúcson van, így a megtakarítási ráta csökkenése nem valószínű. Az üzleti bizalom javulása néhány ágazatra koncentrálódik, mindenekelőtt a repülőgépiparra. Közben a költségvetési tárgyalások elhúzódnak a parlamentben, ezért továbbra sincs egyértelműség a jövő évi vállalati és lakossági adózási szabályokról.
Mindez a negyedik negyedév lassulására és 2026 gyenge évkezdetére utal.
A bizonytalanság a szokásosnál nagyobb, de jelenleg 2025-re 0,8 százalékos, 2026-ra pedig 0,9 százalékos GDP-növekedéssel számolnak a prognózisok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
