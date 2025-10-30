Nagyon meleg lesz, de már látszik a következő front

A gyenge hidegfront távozását követően a hét hátralévő részében is folytatódik az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő. A következő front várhatóan hétfőn érkezik.

Ma átmenetileg mindenütt befelhősödik az ég, eső, záporeső is előfordulhat, majd a délután második felétől északnyugat, észak felől már el is kezd szakadozni a felhőzet, és csökken a csapadék esélye. Hajnalra hazánk északi, északkeleti részein kiderül az ég, ott pára, helyenként köd is képződhet. A délnyugati, déli országrészben azonban erősen felhős vagy borult marad az ég, a zárt felhőzet pedig péntek napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A nagy területen élénk, erős délnyugati szél délután nyugatira fordul, és egyre nagyobb területen veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült északi részeken -3 és +6, a felhősebb déli tájakon 7 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb.

Pénteken a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb.

Szombaton északkeleten, illetve az északnyugati határnál maradhatnak tartósabban felhős helyek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken -1, +5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6, 13 fok között várható.

Kora délutánra döntően 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hűvösebb a tartósabban felhős részeken lesz.

Vasárnap az ország legnagyobb részén még fátyolfelhős, napos, száraz idő ígérkezik, de északnyugaton, északon már vastagabb felhők is lehetnek, amelyekből néhol előfordulhat eső, zápor. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután 17, 22 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

Hétfőn nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet, de a keleti országrészben még több órát süthet a nap, majd ott is befelhősödik az ég. Leginkább a Dunántúlon lehet (akár tartósabb) csapadék, keletebbre kevesebb helyen eshet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 12, kora délután 11, 21 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

