Négy autó ütközött az M1-es autópályán Bicskénél
Gazdaság

Portfolio
Négy személyautó ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 36–37. kilométer között. A helyszínen tűzoltók dolgoznak, Bicske térségében torlódás alakult ki - közölte a Katasztrófavédelem.

Súlyos közlekedési baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópályán Bicske közelében. A Hegyeshalom irányába tartó sávokban, a 36. és a 37. kilométerszelvény között négy személygépkocsi ütközött össze.

A balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat és a törökbálinti hivatásos egységet riasztották. A mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett szakaszon

jelentős torlódás alakult ki,

az arra közlekedőknek lassabb haladásra és várakozásra kell felkészülniük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

