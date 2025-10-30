Négy autó ütközött az M1-es autópályán Bicskénél

Súlyos közlekedési baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópályán Bicske közelében. A Hegyeshalom irányába tartó sávokban, a 36. és a 37. kilométerszelvény között négy személygépkocsi ütközött össze.

A balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat és a törökbálinti hivatásos egységet riasztották. A mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett szakaszon

jelentős torlódás alakult ki,

az arra közlekedőknek lassabb haladásra és várakozásra kell felkészülniük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images