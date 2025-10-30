  • Megjelenítés
Nem csak meghosszabbítja, ki is terjeszti a kormány az árrésstopot – Itt a lista!
Gazdaság

Nem csak meghosszabbítja, ki is terjeszti a kormány az árrésstopot – Itt a lista!

Portfolio
Február végéig meghosszabbítja a kormány az árrésstopot, mely sikeres eszköz az infláció leszorításában – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emellett decembertől további tizennégy termékkörre is kiterjeszti az intézkedést a kormány.

Márciusban előbb harminc élelmiszerre vezette be a kormány az árrésstopot, melynek értelmében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Májusban kibővítették az intézkedést a drogériákra, ahol 15%-ban maximálták bizonyos termékek árrését.

Csütörtökön a Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy

a kormány döntött az árrésstop meghosszabbításáról 2026. február 28-ig.

A miniszter szerint az intézkedés sikeres az infláció leszorításában, ezért az eredetileg kitűzött november végi időpontot már most kitolták. Az elemzők számára egyébként nem meglepő a bejelentés, a szakértők eddig is arra számítottak, hogy a jövő tavaszi parlamenti választások előtt nem kerülnek kivezetésre ezek az intézkedések.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy december elsejétől további tizennégy termékkörre kiterjesztik az élelmiszerek árrésstopját. Az érintett termékek a következők:

  • marha fehérpecsenye
  • marha felsál
  • sertés májas és májkrém
  • félkemény sajt
  • sajtkrém, kenhető sajt
  • alma
  • körte
  • szilva
  • szőlő
  • fejeskáposzta
  • paradicsom
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika
  • bébiétel

Az elemzők szerint jelenleg az árrésstopok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések (bankok, telekom szektor, biztosítók) összesen mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt. Így a szeptemberre közölt 4,3%-os áremelkedési ütem ezek nélkül az intézkedések nélkül sokkal inkább 5,5-6% lenne. Az intézkedések kivezetésekor ez megjelenhet az inflációban, hozhat egy hirtelen emelkedést.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
D__HR20251030013
Gazdaság
Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot
Pénzcentrum
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility