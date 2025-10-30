Nem csak meghosszabbítja, ki is terjeszti a kormány az árrésstopot – Itt a lista!

Márciusban előbb harminc élelmiszerre vezette be a kormány az árrésstopot, melynek értelmében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Májusban kibővítették az intézkedést a drogériákra, ahol 15%-ban maximálták bizonyos termékek árrését.
Csütörtökön a Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy
a kormány döntött az árrésstop meghosszabbításáról 2026. február 28-ig.
A miniszter szerint az intézkedés sikeres az infláció leszorításában, ezért az eredetileg kitűzött november végi időpontot már most kitolták. Az elemzők számára egyébként nem meglepő a bejelentés, a szakértők eddig is arra számítottak, hogy a jövő tavaszi parlamenti választások előtt nem kerülnek kivezetésre ezek az intézkedések.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy december elsejétől további tizennégy termékkörre kiterjesztik az élelmiszerek árrésstopját. Az érintett termékek a következők:
- marha fehérpecsenye
- marha felsál
- sertés májas és májkrém
- félkemény sajt
- sajtkrém, kenhető sajt
- alma
- körte
- szilva
- szőlő
- fejeskáposzta
- paradicsom
- vöröshagyma
- zöldpaprika
- bébiétel
Az elemzők szerint jelenleg az árrésstopok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések (bankok, telekom szektor, biztosítók) összesen mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt. Így a szeptemberre közölt 4,3%-os áremelkedési ütem ezek nélkül az intézkedések nélkül sokkal inkább 5,5-6% lenne. Az intézkedések kivezetésekor ez megjelenhet az inflációban, hozhat egy hirtelen emelkedést.
Címlapkép forrása: Shutterstock
