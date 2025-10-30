Nem csak meghosszabbítja, ki is terjeszti a kormány az árrésstopot – Itt a lista!

Február végéig meghosszabbítja a kormány az árrésstopot, mely sikeres eszköz az infláció leszorításában – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emellett decembertől további tizennégy termékkörre is kiterjeszti az intézkedést a kormány.

Márciusban előbb harminc élelmiszerre vezette be a kormány az árrésstopot, melynek értelmében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Májusban kibővítették az intézkedést a drogériákra, ahol 15%-ban maximálták bizonyos termékek árrését.

Csütörtökön a Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy

a kormány döntött az árrésstop meghosszabbításáról 2026. február 28-ig.

A miniszter szerint az intézkedés sikeres az infláció leszorításában, ezért az eredetileg kitűzött november végi időpontot már most kitolták. Az elemzők számára egyébként nem meglepő a bejelentés, a szakértők eddig is arra számítottak, hogy a jövő tavaszi parlamenti választások előtt nem kerülnek kivezetésre ezek az intézkedések.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy december elsejétől további tizennégy termékkörre kiterjesztik az élelmiszerek árrésstopját. Az érintett termékek a következők:

marha fehérpecsenye

marha felsál

sertés májas és májkrém

félkemény sajt

sajtkrém, kenhető sajt

alma

körte

szilva

szőlő

fejeskáposzta

paradicsom

vöröshagyma

zöldpaprika

bébiétel

Az elemzők szerint jelenleg az árrésstopok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések (bankok, telekom szektor, biztosítók) összesen mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt. Így a szeptemberre közölt 4,3%-os áremelkedési ütem ezek nélkül az intézkedések nélkül sokkal inkább 5,5-6% lenne. Az intézkedések kivezetésekor ez megjelenhet az inflációban, hozhat egy hirtelen emelkedést.

