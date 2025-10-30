Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján

A javaslat szerint, ha egy komoly ellátási zavar következik be, akkor
a kormány rendeletben kijelölheti, mely üzemanyag-töltőállomások minősülnek „készenléti kutaknak”.
Ezekben az időszakokban a kijelölt kutakon a lakossági tankolás korlátozható, az üzemanyaghoz pedig csak a létfontosságú infrastruktúrát működtető szervezetek - például mentők, rendőrség, katasztrófavédelem, honvédség, kórházak, energiaszolgáltatók vagy közműcégek - férhetnek hozzá. Ezek ugyanis az ország működőképességéhez elengedhetetlen szervezetek, amiket akkor is ki kell szolgálni, ha a piac más szereplői már nem tudnak üzemanyagot értékesíteni.
A törvény pontosan meghatározza, mit tekint válsághelyzetnek: ha a behozott kőolaj és kőolajtermék mennyisége legalább 7 százalékkal csökken, és a hazai fogyasztás csak a stratégiai tartalék felhasználásával fedezhető. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az EU vagy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a tagállamok stratégiai készleteinek részleges felszabadításáról dönt.
A módosítás szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) - amely jelenleg a hazai stratégiai olaj- és gázkészleteket kezeli - közreműködik a kutak kiválasztásában, felszerelésében és fenntartásában is. A Szövetség feladata lesz továbbá a minőségi ellenőrzések és statisztikai jelentések előkészítése, valamint a készenléti hálózat költségeinek kezelése - a tervezet alapján az állam a "finanszírozási feltételeket" biztosítja.
Az új szabályok szerint
a készenléti kutak működtetése legfeljebb 14 napos időszakokra rendelhető el,
amelyet a miniszter indokolt esetben meghosszabbíthat.
A tervezet szerint a szabályok 2026. január 1-jén lépnek hatályba.
Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook
Félreverik a harangokat: Európába kerülhet a következő halálos vírus Afrikából
A betegségek már meg is jelentek, idő kérdése, hogy mikor tör ki az újabb veszedelmes járvány.
Gerendai Károly Magyar Péterrel találkozott
Lehet jövője a Szigetnek.
Megvan a vevő a Lukoil külföldi érdekeltségeire
Ez gyors volt.
Taktikát váltott Oroszország – Rég nem látott vérengzés zajlik a frontvonalon
Ez hónapokig fájni fog Moszkvának.
Ennyit a békülésről: brutális támadás érte Ukrajnát – Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij
Ukrajna nemzetközi segítséget kért.
Sokkoló figyelmeztetés Bill Gatestől: hamarosan kipukkan az AI-lufi?
A dotkom-őrülethez hasonlította a mostani helyzetet.
Száguld a cseh gazdaság
2022 óta ez a legnagyobb ütemű növekedés.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.