Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján

A javaslat szerint, ha egy komoly ellátási zavar következik be, akkor

a kormány rendeletben kijelölheti, mely üzemanyag-töltőállomások minősülnek „készenléti kutaknak”.

Ezekben az időszakokban a kijelölt kutakon a lakossági tankolás korlátozható, az üzemanyaghoz pedig csak a létfontosságú infrastruktúrát működtető szervezetek - például mentők, rendőrség, katasztrófavédelem, honvédség, kórházak, energiaszolgáltatók vagy közműcégek - férhetnek hozzá. Ezek ugyanis az ország működőképességéhez elengedhetetlen szervezetek, amiket akkor is ki kell szolgálni, ha a piac más szereplői már nem tudnak üzemanyagot értékesíteni.

A törvény pontosan meghatározza, mit tekint válsághelyzetnek: ha a behozott kőolaj és kőolajtermék mennyisége legalább 7 százalékkal csökken, és a hazai fogyasztás csak a stratégiai tartalék felhasználásával fedezhető. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az EU vagy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a tagállamok stratégiai készleteinek részleges felszabadításáról dönt.

A módosítás szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) - amely jelenleg a hazai stratégiai olaj- és gázkészleteket kezeli - közreműködik a kutak kiválasztásában, felszerelésében és fenntartásában is. A Szövetség feladata lesz továbbá a minőségi ellenőrzések és statisztikai jelentések előkészítése, valamint a készenléti hálózat költségeinek kezelése - a tervezet alapján az állam a "finanszírozási feltételeket" biztosítja.

Az új szabályok szerint

a készenléti kutak működtetése legfeljebb 14 napos időszakokra rendelhető el,

amelyet a miniszter indokolt esetben meghosszabbíthat.

A tervezet szerint a szabályok 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook