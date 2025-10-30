  • Megjelenítés
Orbán Viktor:
Orbán Viktor: "még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben"

Orbán Viktor szerint egyelőre nem zárható ki, hogy külső támadás áll a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset mögött. A miniszterelnök a belügyminiszter jelentése után közölte: a nyomozás gőzerővel zajlik, a kormány pedig figyelemmel kíséri az ügyet, mivel az ország egyik legfontosabb stratégiai ipari létesítménye érintett.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta: a belügyminiszter jelentése alapján a nyomozás gőzerővel zajlik,

de egyelőre nem tudni, baleset, üzemzavar vagy esetleg külső támadás áll-e a háttérben.

A kormányfő kiemelte, hogy a százhalombattai finomító Magyarország egyik legfontosabb stratégiai ipari létesítménye, ezért az eset különösen nagy figyelmet kap a kabinet részéről is. „Reméljük, nem külső támadásról van szó” - fogalmazott Orbán.

A magyar miniszterelnök posztjában a gazdasági következményekre is kitért. Mint írta, a kormány már észlelte a benzinarak emelkedését, ezért Nagy Márton gazdasági minisztert megbízta, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével, és tegye világossá:

a vállalat nem háríthatja át a kieső profitot a fogyasztókra újabb üzemanyagár-emeléssel

- fogalmazott Orbán Viktor.

Előzmények

Az előző heti tűzeset a százhalombattai finomító AV3-as desztillációs tornyában keletkezett, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a nyersolaj feldolgozásában. Az ilyen egységekben történik a nyersolaj szétválasztása különböző forráspontú komponensekre - például benzin-, kerozin- és gázolajfrakciókra. A Dunai Finomítóban három ilyen desztillációs torony működik, ezek közül a most megrongálódott a legnagyobb, mintegy 3 millió tonna éves feldolgozási kapacitással.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. A hatóság szerint a vizsgálat még korai szakaszban van, egyelőre sem emberi mulasztás, sem külső beavatkozás lehetőségét nem zárták ki.

A Mol kedden délután arról tájékoztatott, hogy a tűzben nem érintett üzemegységek újraindítása megkezdődött, és csökkentett kapacitással már elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook

