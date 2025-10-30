  • Megjelenítés
Öt hónapra leáll a tavi viharjelzés
Gazdaság

Öt hónapra leáll a tavi viharjelzés

Portfolio
A tavi viharjelző rendszer november 1-től öt hónapra leáll a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Tisza-tónál és a Fertő-tónál. A következő, immár 92. viharjelzési szezon 2026. április 1-jén indul újra - írta meg az Időkép.

A hazai tavaknál működő viharjelző szolgálat az idei évben is a megszokott rendben, október 31-ig üzemel. A több mint kilenc évtizedes múltra visszatekintő rendszer - amely 1934. július 8-án indult el a Balatonnál - november 1-től szünetelteti működését.

A HungaroMet által kiadott viharjelzéseket a Siófoki Viharjelző Obszervatórium szakmai felügyelete mellett működtetik, kivéve a Fertő-tónál, ahol az osztrák meteorológiai szolgálat végzi a kiszolgálást. A jelzések továbbítását a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának fényjelző rendszere biztosítja.

A biztonságos vízi közlekedést szolgáló rendszer két fokozattal működik.

  • Az elsőfokú viharjelzésnél - amit percenként 45 sárga fényfelvillanás jelez - a várható széllökések 40-60 km/h sebességűek lehetnek, ilyenkor csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni a vízben.
  • Másodfokú jelzésnél - percenként 90 sárga fényfelvillanás esetén - a széllökések meghaladhatják a 60 km/h sebességet, ekkor tilos a vízben tartózkodni.

A viharjelző rendszer a téli időszakot követően, 2026. április 1-jén kezdi meg újra működését hazánk legnagyobb tavainál.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1398812620-épület-gazdaság-jegybank-monetáris-politika-pénzügy-sas
Portfolio signature
Irányba állt a dollár, a profik csak pislognak
Pénzcentrum
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility