Öt hónapra leáll a tavi viharjelzés

A hazai tavaknál működő viharjelző szolgálat az idei évben is a megszokott rendben, október 31-ig üzemel. A több mint kilenc évtizedes múltra visszatekintő rendszer - amely 1934. július 8-án indult el a Balatonnál - november 1-től szünetelteti működését.

A HungaroMet által kiadott viharjelzéseket a Siófoki Viharjelző Obszervatórium szakmai felügyelete mellett működtetik, kivéve a Fertő-tónál, ahol az osztrák meteorológiai szolgálat végzi a kiszolgálást. A jelzések továbbítását a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának fényjelző rendszere biztosítja.

A biztonságos vízi közlekedést szolgáló rendszer két fokozattal működik.

Az elsőfokú viharjelzésnél - amit percenként 45 sárga fényfelvillanás jelez - a várható széllökések 40-60 km/h sebességűek lehetnek, ilyenkor csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni a vízben.

Másodfokú jelzésnél - percenként 90 sárga fényfelvillanás esetén - a széllökések meghaladhatják a 60 km/h sebességet, ekkor tilos a vízben tartózkodni.

A viharjelző rendszer a téli időszakot követően, 2026. április 1-jén kezdi meg újra működését hazánk legnagyobb tavainál.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás