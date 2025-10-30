Rendkívüli állapotot hirdetett New York kormányzója

Kathy Hochul, New York kormányzója
csütörtökön rendkívüli állapotot rendelt el, hogy 65 millió dollárt biztosítson az élelmiszerbankok számára.
A lépésre azért van szükség, mert november 1-jén megszűnik a szövetségi finanszírozás a nemzeti élelmiszersegély-programra (SNAP).
Oregon és Virginia szintén rendkívüli állapotot hirdetett, hogy azonnali élelmiszersegélyre szabadítson fel forrásokat. A szövetségi kormány leállása veszélybe sodorja a SNAP-juttatásokat, amelyekre csaknem 42 millió amerikai támaszkodik.
A most felszabadított pénz az élelmiszerbankokhoz és elosztópontokhoz kerül, amelyek már így is komoly terhelés alatt állnak. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának adatai szerint New York havonta csaknem 650 millió dollár szövetségi forrást kap a SNAP-juttatásokra.
Sem a Kongresszus, sem Donald Trump elnök adminisztrációja nem tett lépéseket a novemberi SNAP-juttatások finanszírozására, holott ezek havi költsége mintegy 8 milliárd dollár.
A legtöbb állam – köztük New York – jelezte, hogy nem tudja saját forrásból kifizetni a juttatásokat. A Legal Aid Society ugyanakkor csütörtökön azt közölte: New York képes lenne állami forrásokból finanszírozni a SNAP-et, és ennek érdekében lépnie kellene.
Glenn Youngkin, Virginia kormányzója jelezte, hogy az állam többletforrásaiból akár egy hónapnyi SNAP-juttatást is fedezni tudna. Tina Kotek, Oregon kormányzója szerdán 5 millió dollárt ígért az élelmiszerbankoknak, és 60 napos élelmiszerbiztonsági vészhelyzetet hirdetett.
Huszonegy demokrata kormányzó csütörtökön levelet küldött Trumpnak. Azt követelik, hogy az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) a tartalékalapok és egyéb források bevonásával finanszírozza a novemberi juttatásokat.
A SNAP-juttatások leállítása amerikaiak millióit sodorná az élelmiszer-bizonytalanság és a szegénység kockázatába. A SNAP több mint élelmiszersegély-program, ez egy mentőöv
– írták.
Huszonnégy demokrata állam és kormányzóik, valamint a Columbia körzet ezen a héten pert indítottak az adminisztráció ellen a tartalékalapok kiutalásáért. Csütörtökön egy bostoni szövetségi bíró előtt is megjelentek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
