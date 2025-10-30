  • Megjelenítés
Stagnált a német munkanélküliség
Gazdaság

Stagnált a német munkanélküliség

MTI
Németországban a piaci várakozásoknak megfelelően nem változott a munkanélküliségi ráta havi összevetésben októberben, a világjárványt nem számítva 2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten, 6,3 százalékon maradt - közölte a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) csütörtökön.

Egy éve októberben alacsonyabb, 6,1 százalék volt a ráta.

A csütörtöki jelentés szerint a munkanélküliek száma szezonálisan kiigazítva 3 ezerrel, 2,973 millióra mérséklődött szeptemberhez képest.

Németországban a munkanélküliek száma az elmúlt tíz évben nem haladta meg a hárommilliót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

