Száguld a cseh gazdaság

A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,7%-kal bővült negyedéves alapon, éves szinten 2,7%-os növekedést ért el, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem, és felülmúlta a várakozásokat.

A statisztikai hivatal csütörtökön közölt előzetes adatai szerint a július-szeptemberi időszakban a gazdaság a vártnál erősebben teljesített.

Éves összevetésben a GDP 2,7%-kal nőtt, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem.

A közép-európai gazdaságot a növekvő bérek nyomán élénkülő háztartási kereslet húzza. A jegybank a teljesítmény és az ezzel járó inflációs kockázatok miatt szünetelteti a 2023 óta tartó lazítási ciklust, legutóbb májusban csökkentette az alapkamatot. A statisztikai hivatal részletes bontást nem közölt, de jelezte: az éves növekedés fő hajtóereje a háztartások fogyasztása és a bruttó állóeszköz-felhalmozás volt.

Az elemzők 0,3%-os negyedéves és 2,3%-os éves bővülést vártak, így a mostani adat felülmúlta a konszenzust.

Többen arra számítottak, hogy a német gazdaság gyengélkedése és Donald Trump amerikai elnök kormányzata által bevezetett vámok már fékezik a konjunktúrát. Pavel Sobíšek, az UniCredit prágai vezető közgazdásza közölte: a bank emeli 2025-ös GDP-előrejelzését, ugyanakkor jövőre lassulást vár, mert a bővülést várhatóan nemcsak a magánfogyasztás, hanem a Trump-vámokra adott exportkeresleti reakció is fékezi.

A Cseh Nemzeti Bank az idei évre 2,6%-os növekedéssel számol a 2024-es 1,1% után. A mostani, harmadik negyedéves adat nagyjából összhangban volt negyedéves prognózisával. A bank november 6-án dönt a monetáris politikáról, az elemzők pedig arra számítanak, hogy a fő kamatlábat 3,50%-on tartja. Az irányadó rátát 2023 óta nagyjából a felére vágta.

Mindeközben a magyar gazdaság stagnált az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.

