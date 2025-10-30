  • Megjelenítés
Száguld a cseh gazdaság
Gazdaság

Száguld a cseh gazdaság

Portfolio
A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,7%-kal bővült negyedéves alapon, éves szinten 2,7%-os növekedést ért el, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem, és felülmúlta a várakozásokat.

A statisztikai hivatal csütörtökön közölt előzetes adatai szerint a július-szeptemberi időszakban a gazdaság a vártnál erősebben teljesített.

Éves összevetésben a GDP 2,7%-kal nőtt, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem.

A közép-európai gazdaságot a növekvő bérek nyomán élénkülő háztartási kereslet húzza. A jegybank a teljesítmény és az ezzel járó inflációs kockázatok miatt szünetelteti a 2023 óta tartó lazítási ciklust, legutóbb májusban csökkentette az alapkamatot. A statisztikai hivatal részletes bontást nem közölt, de jelezte: az éves növekedés fő hajtóereje a háztartások fogyasztása és a bruttó állóeszköz-felhalmozás volt.

Az elemzők 0,3%-os negyedéves és 2,3%-os éves bővülést vártak, így a mostani adat felülmúlta a konszenzust.

Többen arra számítottak, hogy a német gazdaság gyengélkedése és Donald Trump amerikai elnök kormányzata által bevezetett vámok már fékezik a konjunktúrát. Pavel Sobíšek, az UniCredit prágai vezető közgazdásza közölte: a bank emeli 2025-ös GDP-előrejelzését, ugyanakkor jövőre lassulást vár, mert a bővülést várhatóan nemcsak a magánfogyasztás, hanem a Trump-vámokra adott exportkeresleti reakció is fékezi.

A Cseh Nemzeti Bank az idei évre 2,6%-os növekedéssel számol a 2024-es 1,1% után. A mostani, harmadik negyedéves adat nagyjából összhangban volt negyedéves prognózisával. A bank november 6-án dönt a monetáris politikáról, az elemzők pedig arra számítanak, hogy a fő kamatlábat 3,50%-on tartja. Az irányadó rátát 2023 óta nagyjából a felére vágta.

Mindeközben a magyar gazdaság stagnált az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban. 

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
image-f62af766-420b-4d28-a806-0678056df299
Gazdaság
Flottafókusz: a "fehér furgon" tényleg a nyugodt közlekedés halálos ellensége?
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility