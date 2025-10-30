  • Megjelenítés
Technikai hiba Pakson: 50 százalékon üzemel az erőmű
Gazdaság

Portfolio
A Paksi Atomerőmű 2. reaktora jelenleg 50 százalékos kapacitáson üzemel - írja a Reuters.

A Paksi Atomerőmű 2. reaktora jelenleg 50 százalékos kapacitáson üzemel.

Az üzemeltető csütörtöki közleménye szerint a teljesítménycsökkentés oka egy technikai hiba.

Forrás: Reuters

