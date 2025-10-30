  • Megjelenítés
Túl drága lenne, hatóság vétózza a Szicíliát és az olasz félszigetet összekötő hidat
Gazdaság

Túl drága lenne, hatóság vétózza a Szicíliát és az olasz félszigetet összekötő hidat

Portfolio
Az olasz állami számvevőszék nem hagyta jóvá, hogy híd épülhessen az olasz csizma és Szicília között - írja a Today. A bírák egyelőre többek között a pénzügyi fedezetet, a forgalmi előrejelzések megbízhatóságát, a projekt környezetvédelmi és szeizmikus előírásoknak való megfelelését, valamint az uniós szabályok alkalmazását vizsgálják, míg az eredeti költségvetést már több, mint 50 százalékkal túllépné az ára.

Az olasz hatóság október 29-én tartott tanácsülésén nem hagyta jóvá és nem jegyezte be a Messinai-szoros hídjára vonatkozó határozatot - szúrta ki a Telex a Today tudósítását. A döntés részletes indoklását várhatóan 30 napon belül hozzák majd nyilvánosságra.

A számvevőszék hangsúlyozta, hogy értékelése nem a projekt egészét ítéli meg, hanem a gazdasági-pénzügyi szempontokra és a jogszabályban rögzített eljárások betartására korlátozódik.

A döntés éles politikai reakciókat váltott ki. Giorgia Meloni miniszterelnök élesen bírálta a határozatot, szerinte a számvevőszék részéről a határozat be nem jegyzése

újabb beavatkozás a kormány és a Parlament hatáskörébe.

Meloni elmondása szerint az ügy ezzel politikai síkra terelődött: „Az igazságügyi rendszer alkotmányos reformja és a Számvevőszék reformja – mindkettő a Szenátus előtt van, és közel a jóváhagyáshoz – a legmegfelelőbb válasz egy tűrhetetlen beavatkozásra, amely nem állítja meg a Parlament által támogatott kormányzati cselekvést."

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter, aki zászlajára tűzte a híd megépítését, így fogalmazott: „A Számvevőszék döntése súlyosan káros az országnak, és inkább politikai választásnak tűnik, semmint higgadt szakmai megítélésnek. Amíg várjuk az indoklást, jelzem, nem álltam meg akkor sem, amikor a határokat kellett megvédeni, és most sem fogok megállni, hiszen egy Európa által is támogatott projektről beszélünk, amely déltől északig fejlődést és több ezer munkahelyet hoz. Eltökéltek vagyunk, minden lehetséges utat megvizsgálunk a munkálatok megkezdéséhez. Menjünk előre" - idézi a lap Salvinit. 

Kapcsolódó cikkünk

Olaszország beadja a derekát, törvényt módosítana, hogy megnyugtassa az EU-t

Brutális szigorítás Olaszországban: több mint negyedével csökkent a korai nyugdíjba vonulók száma

Olasz külügyminiszter: Nem telepítünk légvédelmi rendszert Ukrajnába

Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat

Betelt a pohár az EU legerősebb országainál, ráborították az asztalt Brüsszelre

Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1398812620-épület-gazdaság-jegybank-monetáris-politika-pénzügy-sas
Portfolio signature
Irányba állt a dollár, a profik csak pislognak
Pénzcentrum
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility