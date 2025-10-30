Túl drága lenne, hatóság vétózza a Szicíliát és az olasz félszigetet összekötő hidat

Az olasz hatóság október 29-én tartott tanácsülésén nem hagyta jóvá és nem jegyezte be a Messinai-szoros hídjára vonatkozó határozatot - szúrta ki a Telex a Today tudósítását. A döntés részletes indoklását várhatóan 30 napon belül hozzák majd nyilvánosságra.
A számvevőszék hangsúlyozta, hogy értékelése nem a projekt egészét ítéli meg, hanem a gazdasági-pénzügyi szempontokra és a jogszabályban rögzített eljárások betartására korlátozódik.
A döntés éles politikai reakciókat váltott ki. Giorgia Meloni miniszterelnök élesen bírálta a határozatot, szerinte a számvevőszék részéről a határozat be nem jegyzése
újabb beavatkozás a kormány és a Parlament hatáskörébe.
Meloni elmondása szerint az ügy ezzel politikai síkra terelődött: „Az igazságügyi rendszer alkotmányos reformja és a Számvevőszék reformja – mindkettő a Szenátus előtt van, és közel a jóváhagyáshoz – a legmegfelelőbb válasz egy tűrhetetlen beavatkozásra, amely nem állítja meg a Parlament által támogatott kormányzati cselekvést."
Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter, aki zászlajára tűzte a híd megépítését, így fogalmazott: „A Számvevőszék döntése súlyosan káros az országnak, és inkább politikai választásnak tűnik, semmint higgadt szakmai megítélésnek. Amíg várjuk az indoklást, jelzem, nem álltam meg akkor sem, amikor a határokat kellett megvédeni, és most sem fogok megállni, hiszen egy Európa által is támogatott projektről beszélünk, amely déltől északig fejlődést és több ezer munkahelyet hoz. Eltökéltek vagyunk, minden lehetséges utat megvizsgálunk a munkálatok megkezdéséhez. Menjünk előre" - idézi a lap Salvinit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mutatjuk, kik nyerhetnek az új árrésstopos termékekkel
A szezonális termékek árát foghatja meg az intézkedés.
Brutális milícia kezében tűntek fel brit katonai eszközök, magyarázkodni kényszerült a kormány
Az Egyesült rab Emírségeken keresztül kerülhettek Szudánba.
Öt hónapra leáll a tavi viharjelzés
2026. április 1-jén kezdi meg újra működését.
Nagyon meleg lesz, de már látszik a következő front
Hétvégén érdemes kirándulni!
Alig pár óra kellett neki, máris kitört az olcsó magyar részvény
Új csúcsra ment az árfolyam.
Ilyen horrorisztikus panelárak még nem voltak Budapesten: kiderült, mely kerületekben fizetsz a legtöbbet
A panellakások négyzetméterára emelkedett a leginkább.
Mérgező nehézfém került a Mancs Őrjárat tányérokba
Visszahívták a termékeket.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod