Túl drága lenne, hatóság vétózza a Szicíliát és az olasz félszigetet összekötő hidat

Az olasz hatóság október 29-én tartott tanácsülésén nem hagyta jóvá és nem jegyezte be a Messinai-szoros hídjára vonatkozó határozatot - szúrta ki a Telex a Today tudósítását. A döntés részletes indoklását várhatóan 30 napon belül hozzák majd nyilvánosságra.

A számvevőszék hangsúlyozta, hogy értékelése nem a projekt egészét ítéli meg, hanem a gazdasági-pénzügyi szempontokra és a jogszabályban rögzített eljárások betartására korlátozódik.

A döntés éles politikai reakciókat váltott ki. Giorgia Meloni miniszterelnök élesen bírálta a határozatot, szerinte a számvevőszék részéről a határozat be nem jegyzése

újabb beavatkozás a kormány és a Parlament hatáskörébe.

Meloni elmondása szerint az ügy ezzel politikai síkra terelődött: „Az igazságügyi rendszer alkotmányos reformja és a Számvevőszék reformja – mindkettő a Szenátus előtt van, és közel a jóváhagyáshoz – a legmegfelelőbb válasz egy tűrhetetlen beavatkozásra, amely nem állítja meg a Parlament által támogatott kormányzati cselekvést."

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter, aki zászlajára tűzte a híd megépítését, így fogalmazott: „A Számvevőszék döntése súlyosan káros az országnak, és inkább politikai választásnak tűnik, semmint higgadt szakmai megítélésnek. Amíg várjuk az indoklást, jelzem, nem álltam meg akkor sem, amikor a határokat kellett megvédeni, és most sem fogok megállni, hiszen egy Európa által is támogatott projektről beszélünk, amely déltől északig fejlődést és több ezer munkahelyet hoz. Eltökéltek vagyunk, minden lehetséges utat megvizsgálunk a munkálatok megkezdéséhez. Menjünk előre" - idézi a lap Salvinit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images