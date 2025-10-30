Újfajta nyugdíjemelés jöhet Magyarország szomszédjában, ennek nem mindenki fog örülni

A tárca a Szlovák Statisztikai Hivatal friss adataira reagált, amelyek szerint az idei első kilenc hónap nyugdíjas inflációja alapján jövő januártól 3,7 százalékkal emelkedhetnek a járandóságok.
Erik Tomáš munka-, szociális és családügyi miniszter (Hlas) felidézte, hogy
hosszú ideje a nyugdíjas inflációhoz kötött valorizáció működik, ám ez kormányokon átívelően sem bizonyult ideálisnak.
A miniszter szerint egyre többen vetik fel, hogy mindenkinek azonos, fix összeggel kellene emelni, hiszen a különbségek a nyugdíjak között eleve adottak: aki többet fizetett be, ő magasabb ellátást kap, aki kevesebbet, ő alacsonyabbat.
Hozzátette, hogy a Hlas még ellenzékben elérte a rendkívüli valorizáció bevezetését. Ez a szabály azt rögzíti, hogy ha az év során a havi nyugdíjas infláció meghaladja az 5 százalékot, a rendkívüli emelés még ugyanabban az évben életbe lép, nem csak a következő év januárjától.
Tomáš szerint a rendszer jelenleg így működik, de évek óta visszatérő problémákat okoz. Úgy véli,
lehetséges, hogy még ha nem is a fix összegű emeléshez kell visszatérni, de egy új, igazságosabb mechanizmust kell kidolgozni.
Példaként a 13. nyugdíjat említette: Szlovákiában az alacsonyabb és magasabb ellátásban részesülők is azonos összegű 13. havi juttatást kapnak; ez szerinte az érdem és a szolidaritás elvének ötvözését jelenti.
