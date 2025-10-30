  • Megjelenítés
Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás
Gazdaság

Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás

Portfolio
Európa versenyképessége kettős présbe került: technológiában az USA előzi, a hagyományos iparákban pedig Kína szorítja ki – kezdi elemzését Zsiday Viktor profi befektető. A keleti bővítésből fakadó költségelőny kifulladóban van, így a kontinens egyre inkább vámokkal és védőintézkedésekkel próbálhatja megőrizni jólétét. Magyarország számára egyértelműen az európai térségben maradás jelenti a realitást.

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Citadella Alapjának portfóliókezelője szerint Európa versenyképességi harapófogóba került:

a fejlett technológiai szektorokban egyértelműen lemaradt az Egyesült Államok mögött, miközben a hagyományos ipari területeken – ahol korábban erős volt – ma már a jóval olcsóbban termelő Kína szorongatja.

Felidézte, hogy a világ ötven legnagyobb vállalata közül mindössze nyolc európai, a legelőrébb lévő ASML is csak a 28. helyig jut. A kontinens korábbi előnye fokozatosan elolvadt.

Zsiday úgy fogalmazott, hogy az EU versenyképessége a 2004-es keleti bővítés után még javult, mivel a relatíve olcsó munkaerő bevonzotta a termelőkapacitásokat, és bérarbitrázs alakult ki: a keleti tagállamok „elvitték a munkát” az olasz és görög perifériától. Ez két évtizede az USA-val szemben költségelőnyt teremtett: az európai órabér ma körülbelül 33,5 euró, szemben a 40 eurónak megfelelő amerikai szinttel.

Csakhogy közben Kína felzárkózott technológiában, és munkaerőköltsége (5–6 euró/óra) továbbra is töredéke az európainak – ezzel Európa kettős présbe került.

A portfóliókezelő szerint az egyik elméleti megoldás az lenne, ha Európa nagy technológiai bajnokokat nevelne ki, de ennek előfeltétele egy valóban egységes piac lenne – ez belátható időn belül nem reális.

A másik út az lenne, hogy az európai béreket a kínai szinthez közelítik, ami gyakorlatilag lehetetlen.

Így szerinte csak két opció marad:

  1. bizonyos iparágak feladása,
  2. vagy védelmi eszközök bevezetése – például vámok, illetve környezetvédelmi jellegű terhek –, amelyek részben fékezhetik a kínai árversenyt.

Mivel a világrend egyre inkább regionális blokkokra szakad, Magyarország számára egyértelműen az európai térségben maradás jelenti a realitást.

Zsiday arra is felhívta a figyelmet, hogy Kelet-Közép-Európában kifulladóban van az olcsó munkaerőre épülő növekedési modell. A bérek konvergenciája szerinte tovább folytatódhat, de úgy, hogy a magországok nominálisan stagnálnak, míg a keleti régiós bérnövekedés reálértelemben már jóval visszafogottabb lesz. Úgy véli, Európa gazdasági kilátásai összességében kedvezőtlenek, jóléte viszont még fenntartható lehet, ha a védekezéshez szükséges eszközök megjelennek.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
dugo-magyarorszag-autopalya-stock-torlodas
Gazdaság
Négy autó ütközött az M1-es autópályán Bicskénél
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility