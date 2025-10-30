Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás

Európa versenyképessége kettős présbe került: technológiában az USA előzi, a hagyományos iparákban pedig Kína szorítja ki – kezdi elemzését Zsiday Viktor profi befektető. A keleti bővítésből fakadó költségelőny kifulladóban van, így a kontinens egyre inkább vámokkal és védőintézkedésekkel próbálhatja megőrizni jólétét. Magyarország számára egyértelműen az európai térségben maradás jelenti a realitást.

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Citadella Alapjának portfóliókezelője szerint Európa versenyképességi harapófogóba került:

a fejlett technológiai szektorokban egyértelműen lemaradt az Egyesült Államok mögött, miközben a hagyományos ipari területeken – ahol korábban erős volt – ma már a jóval olcsóbban termelő Kína szorongatja.

Felidézte, hogy a világ ötven legnagyobb vállalata közül mindössze nyolc európai, a legelőrébb lévő ASML is csak a 28. helyig jut. A kontinens korábbi előnye fokozatosan elolvadt.

Zsiday úgy fogalmazott, hogy az EU versenyképessége a 2004-es keleti bővítés után még javult, mivel a relatíve olcsó munkaerő bevonzotta a termelőkapacitásokat, és bérarbitrázs alakult ki: a keleti tagállamok „elvitték a munkát” az olasz és görög perifériától. Ez két évtizede az USA-val szemben költségelőnyt teremtett: az európai órabér ma körülbelül 33,5 euró, szemben a 40 eurónak megfelelő amerikai szinttel.

Csakhogy közben Kína felzárkózott technológiában, és munkaerőköltsége (5–6 euró/óra) továbbra is töredéke az európainak – ezzel Európa kettős présbe került.

A portfóliókezelő szerint az egyik elméleti megoldás az lenne, ha Európa nagy technológiai bajnokokat nevelne ki, de ennek előfeltétele egy valóban egységes piac lenne – ez belátható időn belül nem reális.

A másik út az lenne, hogy az európai béreket a kínai szinthez közelítik, ami gyakorlatilag lehetetlen.

Így szerinte csak két opció marad:

bizonyos iparágak feladása, vagy védelmi eszközök bevezetése – például vámok, illetve környezetvédelmi jellegű terhek –, amelyek részben fékezhetik a kínai árversenyt.

Mivel a világrend egyre inkább regionális blokkokra szakad, Magyarország számára egyértelműen az európai térségben maradás jelenti a realitást.

Zsiday arra is felhívta a figyelmet, hogy Kelet-Közép-Európában kifulladóban van az olcsó munkaerőre épülő növekedési modell. A bérek konvergenciája szerinte tovább folytatódhat, de úgy, hogy a magországok nominálisan stagnálnak, míg a keleti régiós bérnövekedés reálértelemben már jóval visszafogottabb lesz. Úgy véli, Európa gazdasági kilátásai összességében kedvezőtlenek, jóléte viszont még fenntartható lehet, ha a védekezéshez szükséges eszközök megjelennek.

