A Mol bezárja a ReMatot: leáll a tiszaújvárosi műanyag-újrahasznosító üzem

A Mol 2025 végével bezárja a ReMat tiszaújvárosi műanyag-újrahasznosító üzemét, miután a vállalat az elmúlt években veszteségessé vált. A döntés a magyar újrahasznosítási szektor egyik legnagyobb szereplőjét érinti, amelyet a Mol mindössze három éve vásárolt meg, akkor még nyereségesen működő piaci vezetőként, írja az mfor.hu.

A Mol megerősítette, hogy 2025 decemberének végén leállítja a ReMat műanyaghulladék-újrahasznosító üzemét Tiszaújvárosban.

A döntést az Mfor.hu kérdésére erősítette meg a vállalat, hozzátéve, hogy a hatékonyságjavító intézkedések ellenére a ReMat folyamatosan veszteséget termelt, és a jelenlegi piaci környezetben a nyereséges működés nem reális.

A ReMatot a Mol 2022-ben vásárolta fel, amikor a cég még stabil, negyedmilliárd forintos profitot termelt és piacvezető volt a hazai újrahasznosítási szektorban. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, a vállalat 2021-ben még 5,1 milliárd forint árbevételt ért el, 2022-ben 6,7 milliárdot, ám 2023-ban már csak 4,1 milliárd, 2024-ben pedig mindössze 3,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el.

A pénzügyi beszámoló szerint a visszaesés fő oka a kedvezőtlen piaci környezet és a kereslet drasztikus csökkenése volt. A vállalat azt írta, hogy a letermelt havi mennyiséget nem tudta értékesíteni, ami folyamatos készletnövekedést eredményezett szinte az egész évben. Emiatt a fejlesztési terveket is elhalasztották, és csak a legszükségesebb felújításokat valósították meg.

A Mol közlése szerint a csoport jelenleg alternatív megoldásokat keres, hogy partnereit továbbra is el tudja látni újrahasznosított, köztük mechanikai úton előállított termékekkel. A vállalat bízik abban, hogy az Európai Unió 2030-tól életbe lépő új szabályozása élénkíti majd az újrahasznosított termékek piacát, és új lendületet ad az iparágnak.

A ReMat korábban mintegy 200 alkalmazottat foglalkoztatott, évi 25 ezer tonna műanyag feldolgozására volt képes, üzemei Tiszaújvárosban és Rakamazon működtek, logisztikai központja pedig Pozsonyban volt. Bár a Mol korábban pénzügyi támogatást is kilátásba helyezett 2027-ig, a mostani döntés egyértelműen jelzi, hogy a vállalat végleg feladta a ReMat működésének fenntartását.

Címlapkép forrása: Copyright Dazeley via Getty Images