  • Megjelenítés
A Mol bezárja a ReMatot: leáll a tiszaújvárosi műanyag-újrahasznosító üzem
Gazdaság

A Mol bezárja a ReMatot: leáll a tiszaújvárosi műanyag-újrahasznosító üzem

Portfolio
A Mol 2025 végével bezárja a ReMat tiszaújvárosi műanyag-újrahasznosító üzemét, miután a vállalat az elmúlt években veszteségessé vált. A döntés a magyar újrahasznosítási szektor egyik legnagyobb szereplőjét érinti, amelyet a Mol mindössze három éve vásárolt meg, akkor még nyereségesen működő piaci vezetőként, írja az mfor.hu.

A Mol megerősítette, hogy 2025 decemberének végén leállítja a ReMat műanyaghulladék-újrahasznosító üzemét Tiszaújvárosban.

A döntést az Mfor.hu kérdésére erősítette meg a vállalat, hozzátéve, hogy a hatékonyságjavító intézkedések ellenére a ReMat folyamatosan veszteséget termelt, és a jelenlegi piaci környezetben a nyereséges működés nem reális.

A ReMatot a Mol 2022-ben vásárolta fel, amikor a cég még stabil, negyedmilliárd forintos profitot termelt és piacvezető volt a hazai újrahasznosítási szektorban. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, a vállalat 2021-ben még 5,1 milliárd forint árbevételt ért el, 2022-ben 6,7 milliárdot, ám 2023-ban már csak 4,1 milliárd, 2024-ben pedig mindössze 3,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el.

A pénzügyi beszámoló szerint a visszaesés fő oka a kedvezőtlen piaci környezet és a kereslet drasztikus csökkenése volt. A vállalat azt írta, hogy a letermelt havi mennyiséget nem tudta értékesíteni, ami folyamatos készletnövekedést eredményezett szinte az egész évben. Emiatt a fejlesztési terveket is elhalasztották, és csak a legszükségesebb felújításokat valósították meg.

A Mol közlése szerint a csoport jelenleg alternatív megoldásokat keres, hogy partnereit továbbra is el tudja látni újrahasznosított, köztük mechanikai úton előállított termékekkel. A vállalat bízik abban, hogy az Európai Unió 2030-tól életbe lépő új szabályozása élénkíti majd az újrahasznosított termékek piacát, és új lendületet ad az iparágnak.

A ReMat korábban mintegy 200 alkalmazottat foglalkoztatott, évi 25 ezer tonna műanyag feldolgozására volt képes, üzemei Tiszaújvárosban és Rakamazon működtek, logisztikai központja pedig Pozsonyban volt. Bár a Mol korábban pénzügyi támogatást is kilátásba helyezett 2027-ig, a mostani döntés egyértelműen jelzi, hogy a vállalat végleg feladta a ReMat működésének fenntartását.

Címlapkép forrása: Copyright Dazeley via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
D_MTI20251027062
Gazdaság
Orbán Viktor magyar-amerikai gazdasági csomagot vár a Trump-találkozótól
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility