Csak Tökölig jár a ráckevei HÉV majdnem három héten keresztül

Karbantartás miatt a H6-os (ráckevei) HÉV csak a Közvágóhíd és Tököl között közlekedik november 3. és 21. között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken.

Azt írták, a karbantartás ideje alatt a kimaradó szakaszon,

Tököl és Ráckeve között a H6-os és a H6E pótlóbusszal lehet utazni.

A 697-es autóbusz egyes járatai meghosszabbított útvonalon, Tökölig közlekednek, ahol csatlakozást biztosítanak a H6-os HÉV-hez.