  • Megjelenítés
Gazdaság

Csak Tökölig jár a ráckevei HÉV majdnem három héten keresztül

MTI
Karbantartás miatt a H6-os (ráckevei) HÉV csak a Közvágóhíd és Tököl között közlekedik november 3. és 21. között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken.

Azt írták, a karbantartás ideje alatt a kimaradó szakaszon,

Tököl és Ráckeve között a H6-os és a H6E pótlóbusszal lehet utazni.

A 697-es autóbusz egyes járatai meghosszabbított útvonalon, Tökölig közlekednek, ahol csatlakozást biztosítanak a H6-os HÉV-hez.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szennyvíz
Gazdaság
Jó híreket olvastak ki a szennyvízből: erre számíthatunk a következő hetekben
Pénzcentrum
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility