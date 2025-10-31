  • Megjelenítés
Gazdaság

Csodás gyógyulást ígértek Karikó Katalin nevében, egy szó sem igaz az egészből

Portfolio
A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben csalók élnek vissza a nevemmel és a képmásommal – írja közleményében Karikó Katalin, aki 2023-ban orvosi Nobel-díjat kapott az mRNS-vakcina kifejlesztéséért.

A mesterséges intelligencia által készített ál-Karikó Katalin az egyik reklámban cukorbetegeknek ajánl „csak megrendelésre szállítható étrendkiegészítők”-et, egy másikban az öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszerek”-et, amelyek „mindössze 24 óra alatt ígérnek csodás gyógyulást”.

Kénytelen vagyok ismét és nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: én nem fejlesztettem ki étrendkiegészítőt, és semmilyen más gyógyhatásúnak titulált készítményt. Soha nem járultam hozzá az efféle reklámokhoz

– írja közleményében Karikó Katalin.

Hozzáteszi, a hirdetésekben már nem első alkalommal tudta és beleegyezése nélkül szerepel.

A Nobel-díjas tudós felhívja a figyelmet, hogy egy professzionális gyógyszergyártó soha nem ígéri azt, hogy „ha nem bizonyul jónak a termék, akár 1 millió forintot is visszafizet”. Akkor is elővigyázatosnak kell lenni, ha azt halljuk, hogy „ez a videó csak 24 órán keresztül érhető el”, a csalóknak ugyanis az az érdekük, hogy a gyanútlan, kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek mielőbb, gondolkodás nélkül vásárolják meg a „gyors felépülés”-sel kecsegtető „gyógyszer”-t.

Arra kérek mindenkit, hogy a vásárlások előtt körültekintően tájékozódjanak, konzultáljanak orvosukkal vagy gyógyszerészükkel, és ne higgyenek az internetes közösségi oldalakon terjedő hamis hirdetéseknek

– figyelmeztet Karikó Katalin.

