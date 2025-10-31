Drágulnak a vérkészítmények: 3-10 százalékos díjemelés jön az egészségügyben

A javaslat szinte minden vérkészítmény árát megemeli. A lista leggyakoribb tételeire nézve az emelkedés 3–10 százalék körüli, egyes esetekben ennél magasabb.
Például a vörösvérsejt-koncentrátum (határréteg-szegény, reszuszpendált) térítési díja 7319 forintról 7640 forintra nőne.
A mosott, reszuszpendált vörösvérsejt-készítmény ára 10 593 forintról 11 060 forintra emelkedne. A szűrt vörösvérsejt-koncentrátum ára 15 000 forintról 15 660 forintra nőne. A mosott és szűrt változat díja 21 000 forintról 21 925 forintra emelkedne.
A plazmakészítményeknél is lesz díjemelés:
A friss fagyasztott plazma 11 000 forintról 11 485 forintra, a sejtszegény változat 12 500 forintról 13 050 forintra nőne.
A krioprecipitátum ára 10 000 forintról 10 440 forintra kúszna fel. A fibrinragasztó esetében 12 215 forintról 12 750 forintra emelkedne a díj.
A trombocitakészítmények díjai szintén emelkednének, kisebb eltérésekkel: az 1 egység teljes vérből készített trombocita koncentrátum ára 5600 forintról 5845 forintra nőne. A zárt rendszerű, polozott változat 6400 forintról 6680 forintra drágulna, míg a közegcserélt változat 7276 forintról 7595 forintra menne fel. A gépi aferezissel előállított trombocita koncentrátum ára 13 500 forintról 14 095 forintra, a közegcserélt típus 14 980 forintról 15 640 forintra nőne.
A nagyobb mennyiségű, több egységből előállított készítmények díjai is néhány százalékkal emelkednek: például a 4 egységes poolozott, közegcserélt koncentrátum ára 47 080 forintról 49 150 forintra nőne.
A ritkább vérkészítményeknél is rendre drágulás látható. A gépi aferezisből származó fehérvérsejt-koncentrátum díja 7500 forintról 7830 forintra emelkedne, a helyreállított, vércseréhez használt készítmény 24 000 forintról 25 055 forintra nőne. A –196 °C-on fagyasztott vörösvérsejt-koncentrátum díja 25 000 forintról 26 100 forintra, a szűrt, fagyasztott változat 30 000 forintról 31 320 forintra nő.
A lista kisebb kiszerelésekre is tartalmaz díjakat: a kb. 50 ml-es, szűrt vörösvérsejt-készítmény 5800 forintról 6055 forintra, a hasonló plazmakiszerelés 5000 forintról 5220 forintra drágulna.
A tervezet nem változtat a finanszírozás technikai szabályain, a megjegyzések rovata gyakorlatilag azonos marad: továbbra is él a plusz 500 forintos díj a választott vérkészítmény esetében, a besugarazás 5000 forintos felára, az autotranszfúziót követő 50 százalékos visszatérítés, valamint a kiszereléshez kötött eltérő elszámolási szabályok. A változás lényege a díjemelés, amely átlagosan néhány száz forintos tételt, nagyobb mennyiségi készítményeknél több ezer forintos emelkedést jelent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sosem látott számok érkeztek: ezt művelték a magyarok a hatalmas állampapír-pénzesővel
Különösen a gazdagok döntéseit érdemes figyelni.
Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani
Kínálati korlátokról beszélt a cégvezér.
101 hektáron épül gigantikus AI-adatközpont
Az OpenAI és az Oracle összefogott.
Meglepő lépésre szánta el magát a Netflix: minden részvényes kap még kilenc papírt
Ez az árfolyamra is hatással lesz.
Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?
A gyorsjelentés legfontosabb információja kellemes meglepetést okozott.
Meglepő fordulat a kínai-amerikai vámháborúban: ennek sokan fognak örülni
A tengeri szállítási díjak mérséklődhetnek.
Példátlan eljárás indul a brit királyi családban: elvehetik a hercegi címet az uralkodó öccsétől
Szexuális botrányba keveredett.
Újabb startupot nézett ki az Nvidia: általános mesterséges intelligencia a cél
Egy milliárd dollárt tenne bele.
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod