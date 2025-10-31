Drágulnak a vérkészítmények: 3-10 százalékos díjemelés jön az egészségügyben

A javaslat szinte minden vérkészítmény árát megemeli. A lista leggyakoribb tételeire nézve az emelkedés 3–10 százalék körüli, egyes esetekben ennél magasabb.

Például a vörösvérsejt-koncentrátum (határréteg-szegény, reszuszpendált) térítési díja 7319 forintról 7640 forintra nőne.

A mosott, reszuszpendált vörösvérsejt-készítmény ára 10 593 forintról 11 060 forintra emelkedne. A szűrt vörösvérsejt-koncentrátum ára 15 000 forintról 15 660 forintra nőne. A mosott és szűrt változat díja 21 000 forintról 21 925 forintra emelkedne.

A plazmakészítményeknél is lesz díjemelés:

A friss fagyasztott plazma 11 000 forintról 11 485 forintra, a sejtszegény változat 12 500 forintról 13 050 forintra nőne.

A krioprecipitátum ára 10 000 forintról 10 440 forintra kúszna fel. A fibrinragasztó esetében 12 215 forintról 12 750 forintra emelkedne a díj.

A trombocitakészítmények díjai szintén emelkednének, kisebb eltérésekkel: az 1 egység teljes vérből készített trombocita koncentrátum ára 5600 forintról 5845 forintra nőne. A zárt rendszerű, polozott változat 6400 forintról 6680 forintra drágulna, míg a közegcserélt változat 7276 forintról 7595 forintra menne fel. A gépi aferezissel előállított trombocita koncentrátum ára 13 500 forintról 14 095 forintra, a közegcserélt típus 14 980 forintról 15 640 forintra nőne.

A nagyobb mennyiségű, több egységből előállított készítmények díjai is néhány százalékkal emelkednek: például a 4 egységes poolozott, közegcserélt koncentrátum ára 47 080 forintról 49 150 forintra nőne.

A ritkább vérkészítményeknél is rendre drágulás látható. A gépi aferezisből származó fehérvérsejt-koncentrátum díja 7500 forintról 7830 forintra emelkedne, a helyreállított, vércseréhez használt készítmény 24 000 forintról 25 055 forintra nőne. A –196 °C-on fagyasztott vörösvérsejt-koncentrátum díja 25 000 forintról 26 100 forintra, a szűrt, fagyasztott változat 30 000 forintról 31 320 forintra nő.

A lista kisebb kiszerelésekre is tartalmaz díjakat: a kb. 50 ml-es, szűrt vörösvérsejt-készítmény 5800 forintról 6055 forintra, a hasonló plazmakiszerelés 5000 forintról 5220 forintra drágulna.

A tervezet nem változtat a finanszírozás technikai szabályain, a megjegyzések rovata gyakorlatilag azonos marad: továbbra is él a plusz 500 forintos díj a választott vérkészítmény esetében, a besugarazás 5000 forintos felára, az autotranszfúziót követő 50 százalékos visszatérítés, valamint a kiszereléshez kötött eltérő elszámolási szabályok. A változás lényege a díjemelés, amely átlagosan néhány száz forintos tételt, nagyobb mennyiségi készítményeknél több ezer forintos emelkedést jelent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images