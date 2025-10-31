  • Megjelenítés
Elutazik Orbán Viktor!
Gazdaság

Elutazik Orbán Viktor!

MTI
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

Címlapkép forrása: EU

