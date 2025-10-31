Hét hónapja zuhan a kínai gazdaság: olyan mélyponton van most, ami félelmetes lehet a világra nézve

Kínában hét hónapja folyamatosan zsugorodik a feldolgozóipar, a szeptemberi beszerzésimenedzser-index adat 49,8 pontról 49,0 pontra esett, jócskán elmaradva a várakozásoktól.

Kínában a feldolgozóipari aktivitás hét egymást követő hónapja zsugorodik: a hivatalos beszerzési menedzserindex szeptemberi 49,8 pontról 49,0 pontra esett,

ami fél éves mélypont, és elmarad a 49,6 pontos elemzői várakozásoktól.

Az 50 pontos küszöb alatti érték továbbra is visszaesést jelez. A szolgáltató szektor bmi-je ezzel szemben enyhén, 50,0 pontról 50,1 pontra emelkedett.

A feldolgozóipari gyengeség tovább nehezíti a gyártók helyzetét, akik a Covid–19-járvány és az USA-val folytatott kereskedelmi konfliktus óta tartós fellendülésre törekednek. A Kínai Kommunista Párt a múlt héten a belföldi fogyasztás élénkítését ígérte, ám elemzők kételkednek az új ötletekben, és attól tartanak, hogy Peking ismét az állami vállalatok támogatását helyezi előtérbe a magánszektor rovására.

A bizonytalan kilátásokat erősíti, hogy a kínai gazdasági növekedés a harmadik negyedévben 4,8 százalékra lassult.

Bár ez még közel áll az éves, nagyjából 5 százalékos célhoz, kérdéseket vet fel az ország külső kereslettől való függésével és a magánszektor fokozódó sérülékenységével kapcsolatban.

