Indul a carry trade: Európa felé fordulnak a japánok

A Nomura Asset Management Co. brit államkötvényeket vásárol, mivel hozamuk vonzóbb, mint sok más európai országé.
„Európán belül a brit adósság a legvonzóbb befektetési cél” – mondta Yuji Maeda, a 646 milliárd dollárt kezelő alapkezelő globális kötvénybefektetésekért felelős vezetője Tokióban. Hozzátette: a Bank of England „lassan és óvatosan” halad a kamatcsökkentésekkel. „Mivel a giltek hozama még mindig magasabb a német Bundokénál, a brit piac sokkal könnyebb célpont, mint például Franciaország.”
Bár a brit kötvényhozamok estek októberben, a 10 éves papír még így is körülbelül 4,4%-ot hoz – ami különösen vonzó Japánból nézve, ahol a hasonló lejáratú kötvények nagyjából 1,6%-ot kínálnak. Nomura nincs egyedül: az Amova Asset Management is enyhe túlsúlyt tart az Egyesült Királyságban.
Maeda idén növelte Nomura brit állampapír-kitettségét, főként 10 éves futamidőn. Szerinte „a legrosszabb már mögöttünk van” az Egyesült Királyság számára, mivel az infláció lassul, és a költségvetési helyzet javul.
„A Liz Truss-korszak piaci káosza vélhetően arra ösztönözte a kormányt, hogy fiskálisan fegyelmezettebb legyen” – mondta. A novemberi költségvetésben várható adóemeléseket is pozitív jelnek tartja befektetői szempontból.
A költségvetési szigorítások és adóemelések kilátása, valamint a múlt heti adatok alapján lassuló infláció miatt nőhet a kamatcsökkentések esélye.
A Goldman Sachs közgazdászai szerint a Bank of England akár már jövő héten csökkentheti a kamatokat.
A határidős piac legalább két további negyedpontos vágást áraz jövő év végéig.
Bár Maeda a következő 6–12 hónapban vonzónak tartja a brit állampapírokat, a hosszabb távú kockázatokra is figyelmeztet: a költségvetési kihívások és a Brexit hatásai továbbra is fennállnak.
„Hosszabb távon kételyeim vannak az Egyesült Királyság stabilitásával kapcsolatban, az inflációs kockázatok és a fiskális fegyelem kérdései miatt” – mondta. „De rövid távon ezek a szintek kedvezőek.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt az új rendelet: könnyebb lesz ingázni a vajdasági magyaroknak
A Magyarországon dolgozókról adatbázis készül.
Közeleg a leszámolás ideje - nagy baj lehet az amerikai adósságból
A világ vezető jegybankárja szerint.
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást
19,5 milliárd forint jut a települések helyi energiafelhasználást optimalizáló fejlesztéseire.
Drágulnak a vérkészítmények: 3-10 százalékos díjemelés jön az egészségügyben
A Belügyminisztérium közzé tette az új listát.
Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét
"A szokásosnál is optimistább vagyok" - mondta Tibor Dávid.
Nagy dolgok történhetnek a japán jennel
Mozdulnak az opciós piacok.
Pincétől a padlásig felújítja a MÁV a vasútvonalat, ahol kisiklott egy BZ
Mától az év végéig lezárják a Vác és Balassagyarmat közötti vonalat.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.