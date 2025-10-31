  • Megjelenítés
Indul a carry trade: Európa felé fordulnak a japánok
Indul a carry trade: Európa felé fordulnak a japánok

Portfolio
A Nomura Asset Management szerint a brit államkötvény hozamfelára Németországhoz és Franciaországhoz képest is vonzó, miközben az infláció lassul és a fiskális fegyelem erősödik. A japán befektetők egyre nagyobb étvággyal vásárolják a 10 éves gilteket – rövid távon ez lehet Európa legjobb risk-rewardja.

A Nomura Asset Management Co. brit államkötvényeket vásárol, mivel hozamuk vonzóbb, mint sok más európai országé.

„Európán belül a brit adósság a legvonzóbb befektetési cél” – mondta Yuji Maeda, a 646 milliárd dollárt kezelő alapkezelő globális kötvénybefektetésekért felelős vezetője Tokióban. Hozzátette: a Bank of England „lassan és óvatosan” halad a kamatcsökkentésekkel. „Mivel a giltek hozama még mindig magasabb a német Bundokénál, a brit piac sokkal könnyebb célpont, mint például Franciaország.”

gb30
30 éves angol államkötvényhozam alalkulása

Bár a brit kötvényhozamok estek októberben, a 10 éves papír még így is körülbelül 4,4%-ot hoz – ami különösen vonzó Japánból nézve, ahol a hasonló lejáratú kötvények nagyjából 1,6%-ot kínálnak. Nomura nincs egyedül: az Amova Asset Management is enyhe túlsúlyt tart az Egyesült Királyságban.

Maeda idén növelte Nomura brit állampapír-kitettségét, főként 10 éves futamidőn. Szerinte „a legrosszabb már mögöttünk van” az Egyesült Királyság számára, mivel az infláció lassul, és a költségvetési helyzet javul.

„A Liz Truss-korszak piaci káosza vélhetően arra ösztönözte a kormányt, hogy fiskálisan fegyelmezettebb legyen” – mondta. A novemberi költségvetésben várható adóemeléseket is pozitív jelnek tartja befektetői szempontból.

A költségvetési szigorítások és adóemelések kilátása, valamint a múlt heti adatok alapján lassuló infláció miatt nőhet a kamatcsökkentések esélye.

A Goldman Sachs közgazdászai szerint a Bank of England akár már jövő héten csökkentheti a kamatokat.

A határidős piac legalább két további negyedpontos vágást áraz jövő év végéig.

Bár Maeda a következő 6–12 hónapban vonzónak tartja a brit állampapírokat, a hosszabb távú kockázatokra is figyelmeztet: a költségvetési kihívások és a Brexit hatásai továbbra is fennállnak.

„Hosszabb távon kételyeim vannak az Egyesült Királyság stabilitásával kapcsolatban, az inflációs kockázatok és a fiskális fegyelem kérdései miatt” – mondta. „De rövid távon ezek a szintek kedvezőek.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

