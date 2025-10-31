  • Megjelenítés
Itt az új rendelet: könnyebb lesz ingázni a vajdasági magyaroknak
Itt az új rendelet: könnyebb lesz ingázni a vajdasági magyaroknak

A Magyar Közlönyben megjelent friss kormányrendelet szerint a Szerbiában élő, de Magyarországon dolgozó magyarok a jövőben gyorsabban kelhetnek át a két ország határán.

A határ menti térségekben lévő munkahelyek munkavállalói tekintetében meg kell könnyíteni azoknak a határon túli magyaroknak a határátlépését, akik Hazánk területén vállalnak munkát, de egyúttal továbbra is a szülőföldjükön élnek. Ezért, valamint a határ menti térségek gazdasági fellendülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a Magyarország államhatárát rendszeresen átlépő személyek a lehető legrövidebb idő alatt léphessék azt át

– írják a rendelet indoklásában.

Ezért a rendőrség határrendészeti adatállományt készít a rendszeresen ingázókról, amelybe szóbeli kérelem nyomán lehet bekerülni. A szóbeli kérelmet Magyarország és Szerbia közötti határátkelőhelyen lehet benyújtani.

Az adatbázisba kérheti felvételét magyar állampolgár (a vajdasági magyarok jó része magyar-szerb kettős állampolgár), de bizonyos feltételek teljesülése esetén harmadik országbeli állampolgár is.

A rendelet november 1-jétől lép hatályba.

