  • Megjelenítés
Itt az újabb pénzvisszatérítés a MÁV-nál, örülhetnek az utasok
Gazdaság

Itt az újabb pénzvisszatérítés a MÁV-nál, örülhetnek az utasok

MTI
Objektív felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója pénteken a közösségi oldalán.

A vezérigazgató videóüzenetében elmondta, az intézkedést azért kell bevezetni, mert a Magyar Vagon Dunakeszi Járműjavítójának problémái vannak, a termelése gyakorlatilag leáll. Ez a cég a MÁV számára komoly kocsikarbantartási tevékenységet is végez. Mivel a járműjavítóban a termelés leállása miatt a kocsikarbantartás nem, vagy csak késve tud megvalósulni, ezért a MÁV is kevesebb kocsiból gazdálkodhat a mindennapokban.

Ez azt jelenti, hogy elfogynak a tartalékok, ha bármilyen műszaki probléma keletkezik, a kieső kocsit nem tudják másikkal pótolni

- fejtette ki. A MÁV szeretné a járműjavító leállása miatti utassérelmet minimalizálni, és ezzel is jelezni azt, fontosnak tarják, hogy mindenki azt a szolgáltatást kapja meg, amiért fizetett.

Ha ez nem lehetséges, a felelősség a mienk, a jegy ára pedig visszajár

- hangsúlyozta Hegyi Zsolt. Ezért a vasúttársaság azt a döntést hozta, hogy aki applikációban, vagy online váltja meg a helyjegyét, és az a kocsi nem tud közlekedni az adott vonatban, az mindenféle beavatkozás, vagy ügyfélszolgálati kérelem nélkül automatikusan visszakapja a helyjegy árát - mondta. A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon keresztül lehetséges - lehetséges.

A vezérigazgató kiemelte, nagyon fontosnak tartja a felelősségvállalást a MÁV részéről a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Ezt tartja a késési biztosítás legnagyobb erényének is, az objektív felelősséget, hogy bármi történik, bármi okozta a húsz percnél nagyobb késést, mindig visszaadják a pénz felét, akkor is ha a vonat késve érkezett meg külföldről, vagy vihar söpört végig az országon. A pénzvisszatérítés most már a nem teljesülő kocsiösszeállítás esetén is jár az utasoknak.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Orbán Viktor 2024. november 8-án a budapesti informális EU-csúcs utáni sajtótájékoztatón.
Gazdaság
Elutazik Orbán Viktor!
Pénzcentrum
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility