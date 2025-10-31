  • Megjelenítés
Jó híreket olvastak ki a szennyvízből: erre számíthatunk a következő hetekben
Jó híreket olvastak ki a szennyvízből: erre számíthatunk a következő hetekben

MTI
A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken a honlapján.

Azt írták, hogy az év 43. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált.

Emelkedést tapasztaltak Pécsett és Tatabányán, míg 19 ellátási területre stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig Szekszárdon mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint

a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Tudatták azt is, hogy a 43. héten az influenza A örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett, és Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Szegeden és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az örökítőanyag mennyisége.

Mint írták,

a szennyvízeredmények alapján az Influenza A fertőzések számának jelentős emelkedése a következő hetekben még nem várható.

