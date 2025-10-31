  • Megjelenítés
Kerozinhiány: tovább tartanak a korlátozások a budapesti repülőtéren
Gazdaság

Kerozinhiány: tovább tartanak a korlátozások a budapesti repülőtéren

MTI
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren helyreáll az ellátási lánc és a kerozinszállítás a tervezettek szerint 2025. november 7-én estétől - közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel.

A Budapest Airport október 22-én arról tájékoztatott, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

Annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, amíg a készletek helyre nem állnak.

Akkor azt jelezték, hogy az intézkedés október végéig áll fenn.

A repülőteret üzemeltető Budapest Airport pénteki közleménye szerint a november 7-éig szóló hosszabbítás mögött biztonsági és elővigyázatossági okok állnak annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, és a repülőtér forgalma gördülékeny maradjon.

A közleményben kitértek arra, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások a légi közlekedésben ismert jelenségek.

Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy különböző, a budapesti repülőtéren kívül álló okok miatt átmeneti fennakadások léptek fel az ellátásban. Hasonló helyzetek külföldi repülőtereken is előfordulnak, hiszen a kerozint általában külső helyszínről szállítják a légikikötőkbe.

A Budapest Airport hangsúlyozta: a mostani, üzemanyagfelvétellel kapcsolatos intézkedésből az utazóközönség semmit nem érzékelt, a repülőtér fennakadás nélkül üzemelt és üzemel. A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az utasforgalom továbbra is zavartalan maradjon - írták a közleményében.

