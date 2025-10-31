Kiderült az igazság a Balatonról: nem az történik, amit sokan gondolnak

Nincs vízleeresztés a Balatonból, csupán a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszának téli leürítése zajlik, ami nem érinti a tó vízállását – írja Facebook-oldalán az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A Balaton vízszintjét szabályozó siófoki zsilipek 2024. április 24. óta zárva vannak, azóta a tóból nem engedtek vizet.

A közösségi médiában terjedő, ezzel ellentétes állítások félreértésen alapulnak – írja a vízügy.

A zavar forrása, hogy sokan összekeverik a Balatonból történő vízeresztést a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán végzett műveletekkel. Ez a mintegy 3 kilométeres rész a zsilipegyüttestől – ahol a hajózsilip és a vízleeresztő műtárgyak találhatók – a Balatonkiliti mederduzzasztóig tart.

Ezen a rövid szakaszon sajátos üzemrend érvényes: nyáron vizet tárolnak, ősszel leeresztik, hogy elvégezhessék a mederkarbantartást és a műtárgyak javítását. Télen biztonsági okokból – a jegesedés kockázatai, a zsilipek védelme és a partvédelem miatt – téli üzemre állnak át, ami magában foglalja a belterületi szakasz teljes leürítését.

Jelenleg is ez történik: a Sió-csatorna városi szakaszán tárolt vízkészletet a Balatonkiliti duzzasztón keresztül, dél felé vezetik le az alsóbb szakaszokra. Ez a művelet független a balatoni vízszintszabályozástól, mert nem a tóból származó vizet engedik le, és nem a siófoki zsilipen keresztül zajlik.

A félreértések eloszlatását segíti, hogy a siófoki vízleeresztő és hajózsilip környezetét már másfél éve megnyitották a nagyközönségnek. Az üzemi területből kialakított közösségi térben az érdeklődők személyesen is meggyőződhetnek arról, hogy a zsilipek zárva vannak – írja az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Az Időkép szerint

a Balaton vízállása jelenleg nagyon alacsony: Siófoknál az ideálisnak tekinthető 110 helyett jelenleg 65 centiméter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre