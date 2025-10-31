  • Megjelenítés
Kiderült, milyen Covid-vakcinát kapnak idén a magyarok
A Covid-vakcinák vásárlására kiírt közbeszerzésen egyedül a Moderna indult, így ismét Moderna-vakcinákkal oltakozhatunk a koronavírus ellen a soron következő járványidőszakban – vette észre a Telex.

Ahogy tavaly és tavalyelőtt, idén is a Moderna jelentkezett be egyedül a feladatra, így Magyarország tőlük veszi meg a Covid-vakcinát.

Idén nagyságrendileg a tavalyi mennyiség felére szólt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kiírása. Ennek értelmében

50 ezer adagot veszünk a 12 éven felülieknek szánt oltóanyagból, és még 5 ezer adagra lesz opciónk.

A 6 hónapos kortól 12 éves korig adható változatból 800 adagot rendelt az ország. (A két típus csak az egy vakcinában lévő oltóanyag mennyiségében különbözik.)

A 12 éves kortól adható vakcinák teljes ára kicsit több mint 1 milliárd forint, egy vakcinára lebontva ez 18 200 Ft. A 12 éves kor alattiaknak szánt oltóanyagok ára kicsit több mint 11 millió forint, ez 13 891 forintot jelent vakcinánként.

Azt még nem tudni, mikortól lesznek elérhetők a vakcinák, de a Telex szerint – a tavalyiak alapján – november második felében juthatunk hozzá az oltásokhoz.

